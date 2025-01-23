В Україні з'явиться вітряна електростанція за 450 млн євро: де її побудують

Будівництво нової вітряної електростанції планують завершити до кінця 2026 року.

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Група ДТЕК планує інвестувати 450 млн євро в будівництво частини Тилігульської вітроелектростанції (ВЕС) у Миколаївській області. Про це пише РБК-Україна.

Таким чином кількість турбін зросте з 19 до 83, а потужність збільшиться вчетверо — з 114 до 500 МВт.

З огляду на повну потужність, ВЕС вироблятиме 1,7 ТВт-год електроенергії на рік. Цих показників достатньо щоб забезпечити енергією 900 000 українських будинків, що еквівалентно енергії, необхідній для зарядки кожного смартфона в ЄС протягом року.

"Наша мета — не тільки відновити те, що було зруйновано РФ, а й закласти основу для майбутнього економічного зростання. Угода про будівництво другої черги Тилігульської ВЕС — найбільшого об'єкта зеленої енергетики в країні — під час війни є будівництвом майбутньої сильної та незалежної української енергетики вже сьогодні. Це також знак довіри наших європейських партнерів", — заявили в компанії.

Додатково компанія планує побудувати вітроелектростанції потужністю 650 МВт, проте вже в Полтавській області. Це слугує більшій меті — до 2030 року збільшити портфель відновлюваних джерел енергії в Україні до показника 2 ГВт. До жовтня мають закінчитися роботи зі встановлення 200 МВт потужних акумуляторних систем накопичення в різних регіонах країни.

Нагадаємо, компанія GreenSpur розробила попередній проєкт вітрогенератора потужністю 15 МВт, який перевершує поточні галузеві стандарти за потужністю та розміром.