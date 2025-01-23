В Украине появится ветряная электростанция за 450 млн евро: где ее построят

Строительство новой ветряной электростанции планируют завершить до конца 2026 года.

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Группа ДТЭК планирует инвестировать 450 млн евро в строительство части Тилигульской ветроэлектростанции (ВЭС) в Николаевской области. Об этом пишет РБК-Украина.

Таким образом количество турбин возрастет с 19 до 83, а мощность увеличится в четыре раза — с 114 до 500 МВт.

Учитывая полную мощность, ВЭС будет производить 1,7 ТВт-ч электроэнергии в год. Этих показателей достаточно чтобы обеспечить энергией 900 000 украинских домов, что эквивалентно энергии, необходимой для зарядки каждого смартфона в ЕС в течение года.

"Наша цель — не только восстановить то, что было разрушено РФ, но и заложить основу для будущего экономического роста. Соглашение о строительстве второй очереди Тилигульской ВЭС — крупнейшего объекта зеленой энергетики в стране — во время войны является строительством будущей сильной и независимой украинской энергетики уже сегодня. Это также знак доверия наших европейских партнеров", — заявили в компании.

Дополнительно компания планирует построить ветроэлектростанции мощностью 650 МВт, однако уже в Полтавской области. Это служит большей цели — к 2030 году увеличить портфель возобновляемых источников энергии в Украине до показателя 2 ГВт. До октября должны закончиться работы по установке 200 МВт мощных аккумуляторных систем накопления в разных регионах страны.

Напомним, компания GreenSpur разработала предварительный проект ветрогенератора мощностью 15 МВт, который превосходит текущие отраслевые стандарты по мощности и размеру.