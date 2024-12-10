На 30% легче и на 80% меньше: разработан инновационный дизайн ветрогенератора

По словам производителя, новый генератор масштабируется до больших размеров, а также более выгоден в эксплуатации и обслуживании, чем аналоги.

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Компания GreenSpur (подразделение компании Time To ACT) разработала предварительный проект ветрогенератора мощностью 15 МВт, который превосходит текущие отраслевые стандарты по мощности и размеру. Об этом пишет портал Investing.com.

Сообщается, что новая турбина примерно на 30% легче и на 70-80% меньше лучших существующих генераторов на мировом рынке. В статье описывают устройство как легкое и компактное.

По данным портала, турбина имеет многоступенчатую конфигурацию осевого вентилятора, которая не только масштабируется до больших размеров, но и способна обеспечит значительные преимущества в эксплуатации и обслуживании. При этом конструкция ветрогенератора еще до конца не оптимизирована.

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Производитель намерен проверить новый генератор с помощью детального системного анализа в сотрудничестве с Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult, интегрировав его в турбинную систему. Ожидается, что этот процесс займет 3-4 месяца.

Также сообщается, что исполнительный председатель Time To ACT Крис Хеминуэй выразил энтузиазм по поводу реакции отрасли на новый дизайн, отметив, что верит в новаторский потенциал данной технологии.

Напомним, эстонская компания Freen представила передовые малые ветряные турбины с вертикальной осью вращения (VAWT) и мягкими лопастями, которые подойдут для дома.

В свою очередь обозреватель энергетического оборудования Эдриан Кингсли-Хьюз протестировал портативную ветряную турбину для дома и кемпинга Shine Turbine.