В Украине стартовала новая государственная инициатива, касающаяся детей, которые впервые идут в школу. Фокус разобрался, как получить значительные денежные выплаты от государства, чтобы обеспечить школьников самым необходимым.

Related video

"Пакет школьника" — новая государственная помощь, которая предусматривает единовременные выплаты в размере 5000 гривен, в 2025 году станет доступной для родителей первоклассников. Эта программа призвана поддержать семьи на старте учебного года и обеспечить школьников самым необходимым — канцелярией, одеждой и обувью, заявили в Министерстве образования и науки Украины. Фокус получил разъяснение от юриста, как получить деньги на ребенка.

Что входит в "Пакет школьника"

Как отметила Анна Даниэль, управляющая адвокатским бюро Анны Даниэль, целевая государственная программа основана постановлением Кабинета Министров Украины от 7 июля 2025 г. № 809. Она предусматривает предоставление безналичной финансовой помощи родителям или законным представителям детей, зачисленных в первый класс, в сумме 5000 гривен.

Родителям, чьи дети пошли в первый класс, предоставляется безналичная финпомощь в сумме 5000 гривен

"Помощь выплачивается из государственного бюджета через Министерство социальной политики в рамках программы "Социальная защита детей и семьи"", — добавила адвокат.

Школьники могут получить деньги на книги и тетради

Кто может получить пособие на школьника в 2025 году

Получателем помощи может быть один из родителей ребенка или его законный представитель, если:

ребенок является гражданином Украины;

ребенок зачислен в 2025 году в первый класс школы (начальное или базовое среднее образование);

ребенок постоянно проживает в Украине.

Также право на помощь имеют дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, если их представляют уполномоченные лица из детских домов семейного типа; приемных семей; учреждений для сирот; лица, в семью которых временно устроен ребенок.

Пакет школьника — это 5000 грн на карточку

Кто не получит помощь на ребенка-школьника в 2025 году

Среди тех семей, кто не может претендовать на "Пакет школьника", следующие категории:

ребенок не начал обучение в 2025 году;

ребенок не проживает в Украине постоянно;

ребенка оставили на повторное обучение.

Как и на что можно потратить 5000 грн из "Пакета школьника"

Родители не могут потратить полученные в рамках программы деньги на приобретение продуктов или бытовой техники. Как отметила Анна Даниэль, средства предоставляются в безналичной форме на специальный счет с "Дія.Карткой" или другим счетом с целевым использованием. Их можно тратить только в магазинах и предприятиях, которые имеют соответствующие коды деятельности (MCC), на:

канцелярские товары;

школьная одежда и обувь;

другие необходимые вещи для обучения.

Оплата за товары осуществляется только в пределах Украины.

Получить пособие на школьника в 2025 году можно по ряду документов Фото: Pexels

Как получить пособие на школьника

Существует два способа оформления денежной помощи.

Автоматически через ЕИБД — если семья уже есть в Едином государственном реестре получателей помощи. Через заявление в орган соцзащиты населения — если семья не внесена в реестр.

Юрист Анна Даниэль советует в случае обращения в органы социальной защиты, обязательно учитывать региональные требования.

"В некоторых случаях могут потребовать дополнительные документы: справку о составе семьи, удостоверение участника боевых действий, справку ВПЛ и т.д.", — добавляет адвокат.

Важно

Отменят ли дистанционное обучение: Федоров объяснил, что означает ликвидация приказа МОН

Также важно знать, что предоставленные государством 5000 грн не учитываются в совокупный доход семьи при расчете других социальных пособий.

"Выплата единовременной денежной помощи осуществляется на текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство "Дія.Картка", открытый в уполномоченном банке, определенном в соответствии с порядком отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений", — напоминает Анна Даниэль.

Напомним, новый приказ МОН предусматривает, что дистанционный класс может существовать только при наличии не менее 20 учеников.