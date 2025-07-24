В Україні стартувала нова державна ініціатива, що стосується дітей, які вперше йдуть до школи. Фокус розібрався, як отримати значні грошові виплати від держави, щоби забезпечити школярів найнеобхіднішим.

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"Пакунок школяра" — нова державна допомога, яка передбачає одноразові виплати в розмірі 5000 гривень, 2025 року стане доступною для батьків першокласників. Ця програма покликана підтримати родини на старті навчального року та забезпечити школярів найнеобхіднішим — канцелярією, одягом і взуттям, заявили в Міністерстві освіти та науки України. Фокус отримав роз'яснення від юриста, як отримати гроші на дитину.

Що входить у "Пакунок школяра"

Як наголосила Анна Даніель, керуюча адвокатським бюро Анни Даніель, цільова державна програма започаткована постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 р. № 809. Вона передбачає надання безготівкової фінансової допомоги батькам або законним представникам дітей, зарахованих до першого класу, у сумі 5000 гривень.

Батькам, чиї діти пішли до першого класу, надається безготівкова фіндопомога у сумі 5000 гривень

"Допомога виплачується з державного бюджету через Міністерство соціальної політики в межах програми "Соціальний захист дітей та сім’ї"", — додала адвокатка.

Школярі можуть отримати гроші на книжки та зошити

Хто може отримати допомогу на школяра в 2025 році

Отримувачем допомоги може бути один із батьків дитини або її законний представник, якщо:

дитина є громадянином України;

дитина зарахована у 2025 році до першого класу школи (початкова чи базова середня освіта);

дитина постійно проживає в Україні.

Також право на допомогу мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, якщо їх представляють уповноважені особи з дитячих будинків сімейного типу; прийомних сімей; закладів для сиріт; особи, до сім’ї яких тимчасово влаштована дитина.

Пакунок школяра - це 5000 грн на картку

Хто не отримає допомогу на дитину-школяра в 2025 році

Серед тих родин, хто не може претендувати на "Пакунок школяра", наступні категорії:

дитина не розпочала навчання у 2025 році;

дитина не проживає в Україні постійно;

дитину залишили на повторне навчання.

Як і на що можна витратити 5000 грн з "Пакунку школяра"

Батьки не можуть витратити отримані в межах програми гроші на придбання продуктів або побутової техніки. Як зауважила Анна Даніель, кошти надаються у безготівковій формі на спеціальний рахунок з "Дія.Карткою" або іншим рахунком з цільовим використанням. Їх можна витрачати лише у магазинах та підприємствах, які мають відповідні коди діяльності (MCC), на:

канцелярські товари;

шкільний одяг та взуття;

інші необхідні речі для навчання.

Оплата за товари здійснюється лише в межах України.

Отримати допомогу на школяра в 2025 році можна за низкою документів Фото: Pexels

Як отримати допомогу на школяра

Існує два способи оформлення грошової допомоги.

Автоматично через ЄІБД — якщо родина вже є в Єдиному державному реєстрі отримувачів допомоги. Через заяву до органу соцзахисту населення – якщо родина не внесена до реєстру.

Юристка Анна Даніель радить у разі звертання до органів соціального захисту, обов’язково враховувати регіональні вимоги.

"У деяких випадках можуть вимагати додаткові документи: довідку про склад сім’ї, посвідчення учасника бойових дій, довідку ВПО тощо", — додає адвокатка.

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Також важливо знати, що надані державою 5000 грн не враховуються у сукупний дохід сім’ї при розрахунку інших соціальних допомог.

"Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб "Дія.Картка", відкритий в уповноваженому банку, визначеному відповідно до порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ", — нагадує Анна Даніель.

Нагадаємо, новий наказ МОН передбачає, що дистанційний клас може існувати лише за наявності щонайменше 20 учнів.