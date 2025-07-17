Чи скасують дистанційне навчання: Федоров пояснив, що означає ліквідація наказу МОН

В Україні планують скасувати наказ МОН №1112, бо через нього можуть закрити школи у прифронтових територіях. Уряд хоче напрацювати якісне дистанційне навчання та безпеку у школах офлайн.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що наказ Міністерства освіти і науки №1112 щодо, зокрема, дистанційного навчання у школах планують скасувати. Про це він сказав у відеозверненні 16 липня.

Михайло Федоров зауважив, що влада шукатиме шлях, як зробити так, щоб діти безпечно навчались офлайн у школах.

"У п’ятницю буде скасований, наприклад, наказ №1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років — за Covid, повномасштабну війну — будемо шукати цей шлях", — розповів чиновник.

17 липня Михайло Федоров пояснив, що дистанційне навчання не скасовуватимуть. За його словами, йдеться про ліквідацію наказу МОН 1112.

"Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей — наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки — пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує", — підкреслив Федоров.

Він уточнив, що ліквідація наказу МОН повʼязана з тим, що громади та депутати протестують проти ймовірного закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено цим наказом.

Дистанційне навчання в Україні: деталі

Наказ МОН №1112 затверджує Порядок та умови здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Згідно з документом, в Україні визначається термін "змішане навчання" як поєднання очної та дистанційної форм освіти, здобуття учнями, які проживають на ТОТ, загальної середньої освіти в дистанційних класах та інше.

Зокрема, передбачається, що заклади освіти, які не відповідають вимогам щодо організації змішаного навчання, організовують дистанційне навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, згідно з яким на час дії воєнного стану в Україні мінімальна наповнюваність дистанційного класу комунального закладу загальної середньої освіти становить 20 учнів. Діяльність закладів освіти, що не відповідають порядку та умовам, зупиняється їх засновниками до початку нового навчального року.

Нагадаємо, в українських школах з 1 вересня викладатимуть початкову загальновійськову підготовку.

З кінця квітня у школах України розпочалися перевірки на використання української мови. Йдеться про проєкт Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя і Державної служби якості освіти України.