Навіть у бомбосховищі: у школах перевіряють використання української мови, деталі

У школах України з кінця квітня розпочалися перевірки на використання української мови. Мова про проєкт Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя і Державної служби якості освіти України.

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Про це повідомив сам мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Він підкреслив, що українська повинна звучати скрізь: не лише на уроках, а й на перервах, у бібліотеках, спортивних залах та навіть у бомбосховищах.

"Освітній процес охоплює всі види діяльності, що відбуваються на території будь-якого закладу. Українська має лунати не лише на уроках, на перервах, на батьківських зборах, в бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі. Вона має бути скрізь! Дослідження, яке ми проводимо разом з ДСЯО (Державна служба якості освіти, — ред.) четвертий рік поспіль, сприяє утвердженню державної мови. Підвищення якості викладання, контроль за застосуванням української, створення додаткових можливостей для учасників освітнього процесу – краща інвестиція у майбутнє", — заявив Кремінь.

28 квітня розпочався третій етап моніторингового дослідження щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти.

Мовний омбудсмен наголосив на важливості дотримання 21 статті Закону про державну мову, яка передбачає обов’язкове застосування української в закладах освіти та закликав усіх учасників освітнього процесу до активної співпраці у цьому питанні.

Протягом 2022-2025 років Уповноважений і Державна служба якості освіти України вже проводили моніторинги застосування української мови в закладах загальної середньої освіти. Під час цього опитувались учні, їхні батьки та вчителі.

Закон про державну мову

25 квітня 2019 року Верховна Рада України VIII скликання ухвалила Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Як народний депутат і голова підкомітету з освіти Тарас Кремінь був його співавтором і популяризатором.

"За ці роки громадяни України стали свідками історичних змін у різних сферах: освіті, культурі, обслуговуванні, інтернеті, транспорті, медіа, діяльності органів влади, освіті, спорті й охороні здоровʼя. Водночас тривали, як і зараз, атаки на нього з боку російських злочинців та пʼятої колони. Прикро визнавати, що тривають вони досі у вигляді лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях, тотальної ворожої дезінформації та зовнішніх порад "захисту російськомовних"", — розповів мовний омбудсмен.

Нагадаємо, Тарас Кремінь відповів, що обслуговування клієнта може здійснюватись на прохання клієнта іншою прийнятною мовою.

Також Фокус писав про те, що станом на лютий 2025 у 12 місцевих радах зафіксовано використання недержавної мови. У результаті моніторингу сайтів та сторінок у соціальних мережах також виявлені випадки поширення інформації не українською мовою.