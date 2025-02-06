У 12 місцевих радах зафіксовано використання недержавної мови: деталі від омбудсмена

У результаті моніторингу сайтів та сторінок у соціальних мережах також виявлені випадки поширення інформації недержавною мовою.

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Під час моніторингу 50 місцевих рад з 10 областей України встановлено, що 24% органів місцевого самоврядування порушують вимоги мовного законодавства під час пленарних засідань. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

В результаті моніторингу використання недержавної мови виявлено у 12 місцевих радах. Серед них:

Білгород-Дністровська міська рада та Болградська міська рада (Одеська область);

Новгород-Сіверська міська рада (Чернігівська область);

Зміївська міська рада та Донецька селищна рада (Харківська область);

Кролевецька міська рада та Шосткинська міська рада (Сумська область);

Вишгородська міська рада (Київська область);

Кропивницька міська рада (Кіровоградська область);

Самарська (Новомосковська) міська рада та Синельниківська міська рада (Дніпропетровська область);

Запорізька міська рада.

Порушення фіксуються як з боку представників органів місцевого самоврядування, так і громадськості.

За інформацією Тараса Кременя, також був проведений моніторинг 177 сайтів і сторінок у соціальних мережах, у 13 з яких виявлено випадки поширення інформації недержавною мовою. Однак, додав уповноважений, більшість сайтів (58%) мають виключно українськомовну версію, 38% надають інформацію українською та мовами Європейського Союзу. Лише Харківська та Одеська міські ради зберігають російськомовну версію сайту поряд з українською та англійською.

Тарас Кремінь додав, що моніторинг здійснювався в громадах Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Було проаналізовано діяльність місцевих рад територіальних громад тих областей, з яких раніше надходили повідомлення про порушення вимог законодавства.

Нагадаємо, минулого року уповноважений із захисту державної мови зробив зауваження працівникам ТЦК. Він зазначав, що якщо військкоми говорять недержавною, то їх можуть покарати за невиконання мовного закону.

Також Тарас Кремінь зазначав, що у сфері обслуговування державної мови стало більше. Водночас дані "Опендатабот" свідчили про десятки штрафів через порушення закону про державну мову.