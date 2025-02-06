В 12 местных советах зафиксировано использование негосударственного языка: детали от омбудсмена

В результате мониторинга сайтов и страниц в социальных сетях также выявлены случаи распространения информации на негосударственном языке.

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Во время мониторинга 50 местных советов из 10 областей Украины установлено, что 24% органов местного самоуправления нарушают требования языкового законодательства во время пленарных заседаний. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В результате мониторинга использование негосударственного языка выявлено в 12 местных советах. Среди них:

Белгород-Днестровский городской совет и Болградский городской совет (Одесская область);

Новгород-Северский городской совет (Черниговская область);

Змиевский городской совет и Донецкий поселковый совет (Харьковская область);

Кролевецкий городской совет и Шосткинский городской совет (Сумская область);

Вышгородский городской совет (Киевская область);

Кропивницкий городской совет (Кировоградская область);

Самарский (Новомосковский) городской совет и Синельниковский городской совет (Днепропетровская область);

Запорожский городской совет.

Нарушения фиксируются как со стороны представителей органов местного самоуправления, так и общественности.

По информации Тараса Кремня, также был проведен мониторинг 177 сайтов и страниц в социальных сетях, в 13 из которых выявлены случаи распространения информации на негосударственном языке. Однако, добавил уполномоченный, большинство сайтов (58%) имеют исключительно украиноязычную версию, 38% предоставляют информацию на украинском и языках Европейского Союза. Только Харьковский и Одесский городские советы сохраняют русскоязычную версию сайта наряду с украинской и английской.

Тарас Кремень добавил, что мониторинг осуществлялся в громадах Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Была проанализирована деятельность местных советов территориальных общин тех областей, из которых ранее поступали сообщения о нарушении требований законодательства.

Напомним, в прошлом году уполномоченный по защите государственного языка сделал замечание работникам ТЦК. Он отмечал, что если военкомы говорят на негосударственном, то их могут наказать за невыполнение языкового закона.

Также Тарас Кремень отмечал, что в сфере обслуживания государственного языка стало больше. В то же время данные "Опендатабот" свидетельствовали о десятках штрафов за нарушение закона о государственном языке.