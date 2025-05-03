Даже в бомбоубежище: в школах проверяют использование украинского языка, детали

В школах Украины с конца апреля начались проверки на использование украинского языка. Речь о проекте Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и Государственной службы качества образования Украины.

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Об этом сообщил сам языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Он подчеркнул, что украинский должен звучать везде: не только на уроках, но и на переменах, в библиотеках, спортивных залах и даже в бомбоубежищах.

"Образовательный процесс охватывает все виды деятельности, происходящие на территории любого заведения. Украинский должен звучать не только на уроках, на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде! Исследование, которое мы проводим вместе с ГСКО (Государственная служба качества образования, — ред.) четвертый год подряд, способствует утверждению государственного языка. Повышение качества преподавания, контроль за применением украинского, создание дополнительных возможностей для участников образовательного процесса — лучшая инвестиция в будущее", — заявил Кремень.

28 апреля начался третий этап мониторингового исследования по обеспечению функционирования государственного языка в образовательном процессе в учреждениях общего среднего образования.

Языковой омбудсмен подчеркнул важность соблюдения 21 статьи Закона о государственном языке, которая предусматривает обязательное применение украинского в учебных заведениях и призвал всех участников образовательного процесса к активному сотрудничеству в этом вопросе.

В течение 2022-2025 годов Уполномоченный и Государственная служба качества образования Украины уже проводили мониторинги применения украинского языка в учреждениях общего среднего образования. Во время этого опрашивались ученики, их родители и учителя.

Закон о государственном языке

25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины VIII созыва приняла Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Как народный депутат и председатель подкомитета по образованию Тарас Кремень был его соавтором и популяризатором.

"За эти годы граждане Украины стали свидетелями исторических изменений в различных сферах: образовании, культуре, обслуживании, интернете, транспорте, медиа, деятельности органов власти, образовании, спорте и здравоохранении. В то же время продолжались, как и сейчас, атаки на него со стороны российских преступников и пятой колонны. Обидно признавать, что продолжаются они до сих пор в виде лингвоцида на временно оккупированных территориях, тотальной враждебной дезинформации и внешних советов "защиты русскоязычных"", — рассказал языковой омбудсмен.

Напомним, Тарас Кремень ответил, что обслуживание клиента может осуществляться по просьбе клиента на другом приемлемом языке.

Также Фокус писал о том, что по состоянию на февраль 2025 в 12 местных советах зафиксировано использование негосударственного языка. В результате мониторинга сайтов и страниц в социальных сетях также выявлены случаи распространения информации не на украинском языке.