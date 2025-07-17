Отменят ли дистанционное обучение: Федоров объяснил, что означает ликвидация приказа МОН

В Украине планируют отменить приказ МОН №1112, потому что из-за него могут закрыть школы в прифронтовых территориях. Правительство хочет наработать качественное дистанционное обучение и безопасность в школах офлайн.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что приказ Министерства образования и науки №1112 относительно, в частности, дистанционного обучения в школах планируют отменить. Об этом он сказал в видеообращении 16 июля.

Михаил Федоров отметил, что власть будет искать путь, как сделать так, чтобы дети безопасно учились оффлайн в школах.

"В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому есть много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет — за Covid, полномасштабную войну — будем искать этот путь", — рассказал чиновник.

17 июля Михаил Федоров объяснил, что дистанционное обучение не будут отменять. По его словам, речь идет о ликвидации приказа МОН 1112.

"Дистанционное обучение отменять не будут. Безопасность детей — наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки — приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает", — подчеркнул Федоров.

Он уточнил, что ликвидация приказа МОН связана с тем, что общины и депутаты протестуют против вероятного закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено этим приказом.

Дистанционное обучение в Украине: детали

Приказ МОН №1112 утверждает Порядок и условия получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения. Согласно документу, в Украине определяется термин "смешанное обучение" как сочетание очной и дистанционной форм образования, получение учениками, проживающими на ВОТ, общего среднего образования в дистанционных классах и прочее.

В частности, предполагается, что учебные заведения, которые не соответствуют требованиям по организации смешанного обучения, организуют дистанционное обучение в соответствии с Положением о дистанционной форме получения полного общего среднего образования, согласно которому на время действия военного положения в Украине минимальная наполняемость дистанционного класса коммунального учреждения общего среднего образования составляет 20 учеников. Деятельность учебных заведений, которые не соответствуют порядку и условиям, останавливается их учредителями до начала нового учебного года.

Напомним, в украинских школах с 1 сентября будут преподавать начальную общевойсковую подготовку.

С конца апреля в школах Украины начались проверки на использование украинского языка. Речь идет о проекте Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и Государственной службы качества образования Украины.