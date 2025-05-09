В украинских школах с 1 сентября будут преподавать начальную общевойсковую подготовку. Дисциплина заменит предмет "Защита Украины".

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В Харькове занятия по начальной общевойсковой подготовке будут проходить в опорных школах по каждому району, рассказала директор городского департамента образования Ольга Деменко.

Школьники будут проходить теорию, практику и домедицинскую подготовку. Отказаться от прохождения данной дисциплины нельзя. Деменко не уточнила, с какого класса вводится предмет.

Опорные школы оборудуют тирами, специальными кабинетами и стадионами с полосами препятствий. По словам чиновника, к работе привлекут "мощных" преподавателей, в том числе ветеранов, если они имеют соответствующее образование.

"Мы сможем в этой опорной школе обучать детей из двух, трех или четырех школ. У детей должно быть два часа этого предмета в неделю. Мы сможем брать один день в месяц и полностью посвящать его данному предмету", — пояснила Деменко.

К началу нового учебного года в Харькове планируют приобщить к обучению офлайн в безопасных местах еще 4 тысячи детей, добавила она.

Кабинет Министров Украины утвердил порядок проведения начальной общевойсковой подготовки в декабре прошлого года. Такая подготовка обязательна для учащихся школ, профессиональных и специализированных учебных заведений.

Власти Украины считают, что нововведение сформирует базовые военные знания. Начальная общевойсковая подготовка касается всех граждан страны независимо от пола. Помимо учебного предмета, в н ее входят проведение военно-патриотических мероприятий.

Напомним, в украинских школах с конца апреля текущего года начали проверять использование украинского языка. Языковой омбудсмен Тарас Креминь говорил, что школьники обязаны говорить на украинском не только на уроках, но и на переменах, в библиотеках, спортивных залах и бомбоубежищах.

В Раде заявляли о желании обязать учебные заведения собирать данные об учащихся, включая уровень их физподготовки. Далее информация пойдет в ТЦК.