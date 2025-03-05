"Воевать придется": нардепы предлагают ставить парней на воинский учет с 14 лет

Депутат Максим Саврасов с коллегами планирует привлечь учебные заведения к сбору для ТЦК данных о молодых людях, в частности об уровне их физической подготовки.

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Парламентарии предлагают внести изменения в закон о мобилизации в Украине, чтобы ставить на воинский учет украинских ребят с 14 лет. Законопроект находится на стадии разработки и готов уже более чем на 70%. Об этом сказал депутат Верховной Рады Максим Саврасов ("Европейская Солидарность") в интервью сайту 44.ua.

По словам нардепа, в Украине есть необходимость сформировать резерв для Вооруженных сил, который будет проходить физическую и психологическую подготовку, потому что "все должны понимать, что воевать придется, и лучше быть к этому готовыми".

Нардеп сказал, что авторы законопроекта хотят внести изменения в процесс сбора данных об украинских подростках, чтобы они могли становиться на воинский учет уже с 14-летнего возраста. Для этого планируют изменить действующее законодательство, чтобы в процессе участвовали средние общеобразовательные школы, техникумы и колледжи. Кроме того, законопроект будет предусматривать возвращение формы № 026/о ("Медицинская карта ребенка"), чтобы информация о состоянии здоровья учащихся хранилась в учебных заведениях.

Также Саврасов с коллегами предлагает изменить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части о правах территориальных центров комплектования и социального обслуживания, чтобы они могли организовать у себя специальные департаменты для работы с классными руководителями школ. По замыслу депутатов, учителя будут передавать ТЦК данные о результатах учеников в физической подготовке.

"Те, кто отстает в плане физической подготовки, — планируем обучать на водителей-механиков. Девушек планируем привлечь к работе в аналитических центрах, которые обрабатывают разведданные, а также на другие специальности — поварами, медиками. Главное — это дифференцированный подход к подготовке защитников Украины. Но чтобы не было такого бардака, как сейчас, мы должны начать ставить на "предварительный учет", начиная со школ", — заявил Саврасов.

Напомним, по действующему законодательству в Украине юноши должны становиться на воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет.

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