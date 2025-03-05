"Воювати доведеться": нардепи пропонують ставити хлопців на військовий облік з 14 років

Депутат Максим Саврасов із колегами планує залучити навчальні заклади до збирання для ТЦК даних про молодих людей, зокрема про рівень їхньої фізичної підготовки.

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Парламентарі пропонують внести зміни до закону про мобілізацію в Україні, щоб ставити на військовий облік українських хлопців з 14 років. Законопроєкт перебуває на стадії розробки та готовий вже на понад 70%. Про це сказав депутат Верховної Ради Максим Саврасов ("Європейська Солідарність") в інтерв'ю сайту 44.ua.

За словами нардепа, в Україні є необхідність сформувати резерв для Збройних сил, який буде проходити фізичну та психологічну підготовку, бо "всі повинні розуміти, що воювати доведеться, і краще бути до цього готовими".

Нардеп сказав, що автори законопроєкту хочуть внести зміни до процесу збирання даних про українських підлітків, щоб вони могли ставати на військовий облік уже з 14-річного віку. Для цього планують змінити чинне законодавство, щоб у процесі брали участь середні загальноосвітні школи, технікуми та коледжі. Крім того, законопроєкт передбачатиме повернення форми № 026/о ("Медична картка дитини"), щоб інформація про стан здоров'я учнів зберігалася у навчальних закладах.

Також Саврасов із колегами пропонує змінити закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині про права територіальних центрів комплектування та соціального обслуговування, щоб вони могли організувати у себе спеціальні департаменти для роботи з класними керівниками шкіл. За задумом депутатів, учителі передаватимуть ТЦК дані про результати учнів у фізичній підготовці.

"Ті, хто відстає у плані фізичної підготовки, — плануємо навчати на водіїв-механіків. Дівчат плануємо залучити до роботи в аналітичних центрах, які обробляють розвіддані, а також на інші спеціальності — кухарями, медиками. Головне — це диференційований підхід до підготовки захисників України. Але щоб не було такого бардаку, як зараз, ми маємо почати ставити на "попередній облік", починаючи зі шкіл", — заявив Саврасов.

Нагадаємо, за чинним законодавством в Україні юнаки повинні ставати на військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років.

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