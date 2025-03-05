Виплати військовим в Україні: яка буде пенсія в учасників бойових дій, — юристка

Військовослужбовцям нараховується стаж як місяць за три, а піти на відпочинок можна достроково. Те, був чоловік мобілізованим чи служив за контрактом, тут ролі не грає.

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Учасники бойових дій мають в Україні низку пільг, зокрема можуть достроково вийти на пенсію. Нюансами у коментарі УНІАН 5 березня поділилась адвокатка Катерина Аніщенко.

Мобілізація в Україні: як рахується стаж для УБД

Як мобілізованим, так і військовослужбовцям за контрактом під час служби нараховується стаж. Окрім того, в особливий період, тобто під час воєнного стану, час проходження служби ще й зараховується до вислуги років.

Юристка пояснила, що трудовий стаж у зоні бойових дій рахується у співвідношенні 1:3, тобто один місяць рахується як три. Для того, щоб ця формула запрацювала, потрібно провести у зоні бойових дій щонайменше місяць. Максимальний термін відсутній.

Мобілізація в Україні: коли УБД виходять на пенсію

Статус учасника бойових дій дозволяє піти на відпочинок достроково:

для чоловіків це — 55 років, за умови наявності 25 років стажу;

для жінок — 50 років, якщо стаж сягає 20 років.

Мобілізація в Україні: яка буде пенсія в УБД

На розмір пенсії для ветеранів впливають стаж і посадовий оклад. Яка пенсія буде у конкретної людини, можна розрахувати лише індивідуально.

До пенсії для УБД за законом передбачені доплати:

підвищення 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (нині це — 590,25 гривні);

щомісячна допомога у розмірі 40 гривень;

щомісячна адресна допомога, якщо сума пенсії менша за 4958 гривень.

Мінімальна пенсія для учасників бойових дій в Україні має становити щонайменше 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто це — 4958,1 гривні.

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