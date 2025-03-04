Тарифи на електроенергію: скільки доведеться платити вже з 1 травня

Нині люди, які користуються різними опалювальними установками від мережі, за певних умов можуть платити вдвічі менше.

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Наразі жителі України оплачують електрику за тарифом 4 грн 32 копійки за кВт\год, який був встановлений урядом у 2024 році. Також із 1 жовтня 2024 року набуло чинності правило, за яким користувачі, які використовують опалювальні прилади, під'єднані до мережі, за дотримання певних умов можуть платити вдвічі менше. Про це йдеться в матеріалі видання "Уніан".

Хороша новина полягає в тому, що з 1 березня уряд не підвищуватиме тарифи на електроенергію в країні. Ба більше, було змінено правила оплати рахунків за електрику для тих, хто використовує обігрівачі.

З 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року діяло правило — якщо ви "намотали" менше 2000 кВт\год за 30 днів використання електричного обігрівача, то можете платити не 4 гривні 32 копійки, а 2 гривні 64 копійки за кВт\год.

У січні 2025 року уряд пом'якшив умови: тепер усе працює навпаки. Ви оплачуватимете електроенергію за повним тарифом (4,32 грн), тільки якщо перевищено ліміт у 2000 кВт\год за 30 днів. В інших випадках, якщо ви вкладаєтеся в зазначений ліміт, тариф на електрику становитиме 2,64 грн.

Простіше кажучи, якщо ви використовуєте менше ніж 2000 кВт\год на місяць, то платитимете по 2 гривні 64 копійки, якщо більше, наприклад, 3000 кВт\год, то за перші 2000 заплатите по 2,64, а за решту 1000 — по 4,32 грн.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Також депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня. Про це Фокус повідомляв 20 січня.

Також раніше повідомлялося, що із січня істотно зростуть тарифи на транспортування газу через припинення транзиту з РФ. Водночас мораторій влади на підвищення тарифів для населення під час війни поки не скасовували, як дізнавався Фокус 2 січня.