Тарифы на электроэнергию: сколько придется платить уже с 1 мая

В настоящее время люди, которые пользуются различными отопительными установками от сети, при определенных условиях могут платить в два раза меньше.

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На данный момент жители Украины оплачивают электричество по тарифу 4 грн 32 копейки за кВт\ч, который был установлен правительством в 2024 году. Также с 1 октября 2024 года вступило в силу правило, по которому пользователи, использующие отопительные приборы, подключенные к сети, при соблюдении определенных условий могут платить в два раза меньше. Об этом говорится в материале издания "Униан".

Хорошая новость заключается в том, что с 1 марта правительство не будет повышать тарифы на электроэнергию в стране. Более того, были изменены правила оплаты счетов за электричество для тех, кто использует обогреватели.

С 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года действовало правило — если вы "намотали" меньше 2000 кВт\ч за 30 дней использования электрического обогревателя, то можете платить не 4 гривны 32 копейки, а 2 гривны 64 копейки за кВт\ч.

В январе 2025 года правительство смягчило условия: теперь все работает наоборот. Вы будете оплачивать электроэнергию по полному тарифу (4,32 грн), только если превышен лимит в 2000 кВт\чза 30 дней. В остальных случаях, если вы укладываетесь в указанный лимит, тариф на электричество составит 2,64 грн.

Проще говоря, если вы используете меньше 2000 кВт\ч в месяц, то будете платить по 2 гривны 64 копейки, если больше, например, 3000 кВт\ч, то за первые 2000 заплатите по 2,64, а за оставшиеся 1000 — по 4,32 грн.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Также депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 могут измениться уже с мая. Об этом Фокус сообщал 20 января.

Также ранее сообщалось, что с января существенно вырастут тарифы на транспортировку газа из-за прекращения транзита из РФ. В то же время мораторий власти на повышение тарифов для населения во время войны пока не отменяли, как узнавал Фокус 2 января.