Выплаты военным в Украине: какая будет пенсия у участников боевых действий, — юрист

Военнослужащим начисляется стаж как месяц за три, а уйти на отдых можно досрочно. То, был человек мобилизованным или служил по контракту, здесь роли не играет.

Related video

Участники боевых действий имеют в Украине ряд льгот, в частности могут досрочно выйти на пенсию. Нюансами в комментарии УНИАН 5 марта поделилась адвокат Екатерина Анищенко.

Мобилизация в Украине: как считается стаж для УБД

Как мобилизованным, так и военнослужащим по контракту во время службы начисляется стаж. Кроме того, в особый период, то есть во время военного положения, время прохождения службы еще и засчитывается в выслугу лет.

Юрист объяснила, что трудовой стаж в зоне боевых действий считается в соотношении 1:3, то есть один месяц считается как три. Для того, чтобы эта формула заработала, нужно провести в зоне боевых действий не менее месяца. Максимальный срок отсутствует.

Мобилизация в Украине: когда УБД выходят на пенсию

Статус участника боевых действий позволяет уйти на отдых досрочно:

для мужчин это — 55 лет, при условии наличия 25 лет стажа;

для женщин — 50 лет, если стаж достигает 20 лет.

Мобилизация в Украине: какая будет пенсия у УБД

На размер пенсии для ветеранов влияют стаж и должностной оклад. Какая пенсия будет у конкретного человека, можно рассчитать только индивидуально.

К пенсии для УБД по закону предусмотрены доплаты:

повышение 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (сейчас это — 590,25 гривны);

ежемесячная помощь в размере 40 гривен;

ежемесячная адресная помощь, если сумма пенсии меньше 4958 гривен.

Минимальная пенсия для участников боевых действий в Украине должна составлять не менее 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть это — 4958,1 гривны.

Напомним, сейчас украинцы платят свет по тарифу, установленному в 2024 году. Стало известно, изменится ли тариф весной.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что некоторые украинцы получат "тысячу Зеленского" позже. "Зимняя еПоддержка" стала самой массовой программой в истории Украины, больше всего денег граждане потратили на оплату коммунальных услуг.