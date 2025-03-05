Выплаты военным в Украине: какая будет пенсия у участников боевых действий, — юрист
Военнослужащим начисляется стаж как месяц за три, а уйти на отдых можно досрочно. То, был человек мобилизованным или служил по контракту, здесь роли не играет.
Участники боевых действий имеют в Украине ряд льгот, в частности могут досрочно выйти на пенсию. Нюансами в комментарии УНИАН 5 марта поделилась адвокат Екатерина Анищенко.
Мобилизация в Украине: как считается стаж для УБД
Как мобилизованным, так и военнослужащим по контракту во время службы начисляется стаж. Кроме того, в особый период, то есть во время военного положения, время прохождения службы еще и засчитывается в выслугу лет.
Юрист объяснила, что трудовой стаж в зоне боевых действий считается в соотношении 1:3, то есть один месяц считается как три. Для того, чтобы эта формула заработала, нужно провести в зоне боевых действий не менее месяца. Максимальный срок отсутствует.
Мобилизация в Украине: когда УБД выходят на пенсию
Статус участника боевых действий позволяет уйти на отдых досрочно:
- для мужчин это — 55 лет, при условии наличия 25 лет стажа;
- для женщин — 50 лет, если стаж достигает 20 лет.
Мобилизация в Украине: какая будет пенсия у УБД
На размер пенсии для ветеранов влияют стаж и должностной оклад. Какая пенсия будет у конкретного человека, можно рассчитать только индивидуально.
К пенсии для УБД по закону предусмотрены доплаты:
- повышение 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (сейчас это — 590,25 гривны);
- ежемесячная помощь в размере 40 гривен;
- ежемесячная адресная помощь, если сумма пенсии меньше 4958 гривен.
Минимальная пенсия для участников боевых действий в Украине должна составлять не менее 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть это — 4958,1 гривны.
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