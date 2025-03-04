"Тысячу Зеленского" получили не все украинцы: когда засчитают деньги

Денежные средства можно будет потратить до конца текущего года.

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Более 12 миллионов украинцев подали заявки на участие в программе "Зимова єПідтримка", с наибольшим количеством заявок в день старта программы. Однако не все получат деньги сразу – некоторые заявители получат выплаты позже. В целом, сумма составляет 1000 гривен, известную как "тысяча Зеленского". Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

В ведомстве поделились следующими результатами программы:

2,5 млн заявок за первые сутки;

12+ млн заявок за три месяца программы.

"Зимова єПідтримка" стала самой массовой программой в истории Украины, а четверть всех заявок на 1000 гривен от государства оформили для наших маленьких сограждан", – подчеркнули в Минцифре.

Потратить денежные средства можно до конца года. Но сейчас больше всего выплаченных денег было потрачено на следующие нужды:

на коммунальные услуги – 57%;

на лекарства и книги;

на донаты ВСУ и благотворительность.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.