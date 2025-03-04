"Тисячу Зеленського" отримали не всі українці: коли зарахують гроші

Грошові кошти можна буде витратити до кінця поточного року.

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Понад 12 мільйонів українців подали заявки на участь у програмі "Зимова єПідтримка", з найбільшою кількістю заявок у день старту програми. Однак не всі отримають гроші одразу — деякі заявники отримають виплати пізніше. Загалом, сума становить 1000 гривень, відому як "тисяча Зеленського". Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

У відомстві поділилися такими результатами програми:

2,5 млн заявок за першу добу;

12+ млн заявок за три місяці програми.

"Зимова єПідтримка" стала наймасовішою програмою в історії України, а чверть усіх заявок на 1000 гривень від держави оформили для наших маленьких співгромадян", — підкреслили в Мінцифрі.

Витратити кошти можна до кінця року. Але зараз найбільше виплачених грошей було витрачено на такі потреби:

на комунальні послуги — 57%;

на ліки та книжки;

на донати ЗСУ та благодійність.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.