Тисяча Зеленського: чи можна подати заявки на виплати в березні

Українці можуть витратити фінансову допомогу тільки на обмежений список товарів і послуг.

Related video

Оформити грошову допомогу в розмірі 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка" можна до 28 лютого включно. З 1 березня прийом заявок припиняється. Виплата є одноразовою і призначена для українців, які перебувають на території України. Фокус зібрав усе, що відомо про виплату на цей момент.

1000 від Зеленського — що відомо

Виплата доступна не тільки дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе оформити її на свій рахунок для кожної дитини через застосунок "Дія". Програма діятиме з грудня 2024 року по лютий 2025 року, а з 1 березня приймання заявок припиниться.

Кошти, отримані через "Дію" на картку "Національний кешбек", можна використати до кінця 2025 року. Тим, хто оформить виплату через "Укрпошту", необхідно витратити гроші до березня 2025 року.

1000 від Зеленського — куди витратити гроші

Гроші через Дію (картка Національний кешбек) можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

купівлю лікарських засобів;

придбання книг;

медичні послуги;

освіту;

транспорт (зокрема, на квитки Укрзалізниці);

мобільний зв'язок;

страхування;

благодійність;

задонатити на ЗСУ;

придбати військові облігації.

Зняти готівку з картки "Національний кешбек" або отримати 1000 грн готівкою через "Укрпошту" неможливо.

Відкриття та обслуговування картки Національний кешбек є безкоштовним. Жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.

Коли потрібно витратити 1000 Зеленського

Допомога від держави за програмою Зимова єПідтримка (Тисяча Зеленського) є одноразовою і буде доступна для українців, які перебувають в Україні.

Отримані гроші через Дію (картка Національний кешбек) можна витратити до кінця 2025 року. Ті, хто отримає 1000 грн через Укрпошту, може витратити гроші до березня 2025 року.

Як отримати тисячу Зеленського через Дію

За допомогою застосунку Дія необхідно:

встановити мобільний застосунок Дія;

якщо у вас немає картки Національний кешбек, треба її відкрити в одному з банків (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк);

у Дії в розділі Сервіси потрібно активувати картку Національного кешбеку;

обрати в застосунку Дія послугу Зимова єПідтримка;

подати заявку на отримання допомоги;

очікуйте на зарахування коштів.

Як отримати 1000 від Зеленського пенсіонерам без Дії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про нову можливість для тих, хто не користується додатком "Дія". Отримати тисячу гривень "Зимової епідтримки" можна через банки-партнери програми. Це рішення спрямоване на підтримку найбільш вразливих категорій населення.

Алгоритм отримання "Зимової підтримки" максимально спрощено. Тепер для оформлення виплати необхідно:

звернутися до одного з банків-партнерів програми;

написати заяву на відкриття спеціального рахунку для отримання допомоги;

дочекатися зарахування коштів на вказаний рахунок.

Це рішення спрощує доступ до соціальної допомоги та зменшує залежність від використання цифрових технологій.

Хто може отримати виплату через Укрпошту:

люди 60+, які отримують пенсії через Укрпошту;

люди з інвалідністю I та II групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

люди з інвалідністю з дитинства I та II групи;

люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;

люди, які отримують пенсії або соціальні виплати через Укрпошту на територіях активних бойових дій.

"Зимова е Підтримка" передбачає одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень. Програма покликана забезпечити доступність допомоги для тих, хто потребує її найбільше, особливо в умовах економічних викликів.

Законні опікуни неповнолітніх дітей, люди, у яких через релігійні вірування відсутній РНОКПП, або ж люди похилого віку віком 65+, які не мають застосунку Дія, — можуть звернутися по виплату допомоги до одного з перелічених банків-партнерів програми. Банк відкриє одержувачу картку Національний кешбек, на яку надійде допомога.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.