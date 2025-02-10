Тисяча Зеленського: до якого числа можна оформити виплати

Крім онлайн-платформи Дія, подати заявку можна в будь-якому з банків-партнерів програми.

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Триває період подання заявок на отримання 1000 грн "від Зеленського". Отримані кошти можна витратити на товари та послуги, зазначені в умовах програми, включно з медичними послугами, оплатою комунальних послуг та благодійними внесками на підтримку Збройних сил України. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

З метою підтримки українців у підготовці до зими та зміцнення економіки країни уряд ініціював програму Зимова еПідтримка. Кожен громадянин, який перебуває на території України (за винятком тимчасово окупованих територій), має право на одноразову виплату в розмірі 1000 гривень. Заявки приймаються до 28 лютого 2025 року, а кошти можна буде використати протягом 2025 року.

Згідно з повідомленням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з 10 грудня 2024 року розширилися можливості отримання державної фінансової допомоги в розмірі 1000 гривень. Тепер окрім онлайн-платформи Дія подати заявку можна в будь-якому з банків-партнерів програми.

Заявки на отримання коштів приймаються до кінця лютого 2025 року. Витратити гроші потрібно буде до кінця 2025 року. Для отримання виплати достатньо звернутися до банку, подати заяву, і фінансова установа відкриє спеціальний рахунок, на який надійдуть кошти.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.