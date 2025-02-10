Тысяча Зеленского: до какого числа можно оформить выплаты

Кроме онлайн-платформы Дія, подать заявку можно в любом из банков-партнеров программы.

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Продолжается период подачи заявок на получение 1000 грн "от Зеленского". Полученные средства можно потратить на товары и услуги, указанные в условиях программы, включая медицинские услуги, оплату коммунальных услуг и благотворительные взносы в поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

В целях поддержки украинцев в подготовке к зиме и укрепления экономики страны правительство инициировало программу Зимняя еПоддержка. Каждый гражданин, находящийся на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий), имеет право на единовременную выплату в размере 1000 гривен. Заявки принимаются до 28 февраля 2025 года, а средства можно будет использовать в течение 2025 года.

Согласно сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с 10 декабря 2024 года расширились возможности получения государственной финансовой помощи в размере 1000 гривен. Теперь кроме онлайн-платформы Дія подать заявку можно в любом из банков-партнеров программы.

Заявки на получение средств принимаются до конца февраля 2025 года. Потратить деньги нужно будет до конца 2025 года. Для получения выплаты достаточно обратиться в банк, подать заявление, и финансовое учреждение откроет специальный счет, на который поступят средства.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.