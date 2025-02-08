Тысяча Зеленского: кому из украинцев придется вернуть деньги назад

Данная выплата доступна только для тех украинцев, которые находятся в Украине.

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Украинцы все еще могут подать заявку на получение тысячи Зеленского. Однако некоторые граждане не могут получить помощь от государства. Если же они попытаются это сделать, то этим людям придется вернуть помощь. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в прямом эфире телемарафона.

"Людей, которые этим будут злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства", – пообещал Шмыгаль

В частности премьер подчеркнул, что правительство "не рекомендует злоупотреблять этими вещами".

Денис Шмыгаль объяснил, что сначала люди:

отмечают в декларативный способ, что они находятся на территории страны;

проходят проверку по реестрам, геолокацией и другими программными способами.

Программа доступна для всех граждан, которые находятся в Украине, за исключением временно оккупированных территорий.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.