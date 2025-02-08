Тисяча Зеленського: кому з українців доведеться повернути гроші назад

Ця виплата доступна тільки для тих українців, які перебувають в Україні.

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Українці все ще можуть подати заявку на отримання тисячі Зеленського. Однак деякі громадяни не можуть отримати допомогу від держави. Якщо ж вони спробують це зробити, то цим людям доведеться повернути допомогу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у прямому ефірі телемарафону.

"Людей, які цим будуть зловживати, може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, будуть повертати кошти", — пообіцяв Шмигаль.

Зокрема прем'єр наголосив, що уряд "не рекомендує зловживати цими речами".

Денис Шмигаль пояснив, що спочатку люди:

зазначають у декларативний спосіб, що вони перебувають на території країни;

проходять перевірку за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.

Програма доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.