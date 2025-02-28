Тысяча Зеленского: можно ли подать заявки на выплаты в марте

Украинцы могут потратить финансовую помощь только на ограниченный список товаров и услуг.

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Оформить денежную помощь в размере 1000 гривен по программе "Зимова єПідтримка" можно до 28 февраля включительно. С 1 марта прием заявок прекращается. Выплата является одноразовой и предназначена для украинцев, находящихся на территории Украины. Фокус собрал все, что известно о выплате на данный момент.

1000 от Зеленского — что известно

Выплата доступна не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет оформить ее на свой счет для каждого ребенка через приложение "Дія". Программа будет действовать с декабря 2024 года по февраль 2025 года, а с 1 марта прием заявок прекратится.

Средства, полученные через "Дію" на карту "Национальный кэшбек", можно использовать до конца 2025 года. Тем, кто оформит выплату через "Укрпочту", необходимо потратить деньги до марта 2025 года.

1000 от Зеленского — куда потратить деньги

Деньги через Дію (карта Национальный кэшбэк) можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

покупку лекарственных средств;

приобретение книг;

медицинские услуги;

образование;

транспорт (в частности, на билеты Укрзализныци);

мобильная связь;

страхование;

благотворительность;

задонатить на ВСУ;

приобрести военные облигации.

Снять наличные с карты "Национальный кэшбэк" или получить 1000 грн наличными через "Укрпочту" невозможно.

Открытие и обслуживание карты Национальный кэшбек является бесплатным. Никаких налогов на полученную 1000 грн начисляться не будет.

Когда нужно потратить 1000 Зеленского

Помощь от государства по программе Зимова єПідтримка (Тысяча Зеленского) является одноразовой и будет доступна для украинцев, которые находятся в Украине.

Полученные деньги через Дію (карта Национальный кэшбек) можно потратить до конца 2025 года. Те, кто получит 1000 грн через Укрпочту, может потратить деньги до марта 2025 года.

Как получить тысячу Зеленского через Дію

С помощью приложения Дія необходимо:

установить мобильное приложение Дія;

если у вас нет карты Национальный кэшбек, надо ее открыть в одном из банков (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом, Радабанк);

в Дії в разделе Сервисы нужно активировать карту Национального кэшбэка;

выбрать в приложении Дія услугу Зимова єПідтримка;

подать заявку на получение помощи;

ожидайте зачисления средств.

Как получить 1000 от Зеленского пенсионерам без Дії

Премьер-министр Денис Шмигаль объявил о новой возможности для тех, кто не пользуется приложением "Действие". Получить тысячу гривен "Зимней еподдержки" можно через банки-партнеры программы. Это решение направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Алгоритм получения "Зимней поддержки" максимально упрощен. Теперь для оформления выплаты необходимо:

обратиться к одному из банков-партнеров программы;

написать заявление на открытие специального счета для получения пособия;

дождаться зачисления средств на указанный счет.

Это решение упрощает доступ к социальной помощи и уменьшает зависимость от использования цифровых технологий.

Кто может получить выплату через Укрпочту:

люди 60+, которые получают пенсии через Укрпочту;

люди с инвалидностью I и II группы, которые получают пенсию по инвалидности или социальную помощь;

люди с инвалидностью с детства I и II группы;

люди, которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А;

люди, которые получают пенсии или социальные выплаты через Укрпочту на территориях активных боевых действий.

"Зимняя е Поддержка" предусматривает единовременную выплату в размере 1 000 гривен. Программа призвана обеспечить доступность помощи для тех, кто нуждается в ней больше всего, особенно в условиях экономических вызовов.

Законные опекуны несовершеннолетних детей, люди у которых из-за религиозных верований отсутствует РНОКПП, или же пожилые люди в возрасте 65+, у которых нет приложения Дія — могут обратиться за выплатой помощи в один из перечисленных банков-партнеров программы. Банк откроет получателю карту Национальный кэшбек, на которую поступит помощь.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.