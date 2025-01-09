УБД могут потерять льготы в 2025 году: что важно знать
Льготы продлятся в случае отсутствия изменений в обстоятельствах, влияющих на их назначение и размер.
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) напомнили участникам боевых действий (УБД) о необходимости обновления данных для сохранения льгот на оплату коммунальных услуг в 2025 году. Для этого требуется повторно подать заявление в органы фонда. Об этом говорится на странице ПФУ в Facebook.
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили, что для большинства граждан со статусом участника боевых действий (УБД) помощь на оплату коммунальных услуг в 2025 году будет продлена автоматически. Это произойдет при условии, что в их обстоятельствах, влияющих на назначение и размер льгот, не произошло изменений. Однако участники боевых действий должны подать повторное заявление в следующих случаях:
- в случае смены адреса проживания УБД;
- если изменился состав семьи военного;
- в случае смены категории льготника;
- если изменился список жилищно-коммунальных услуг.
"В случае возникновения обстоятельств, влияющих на предоставление льгот и их размер (изменение адреса, изменение состава семьи, изменение категории льготника, изменение перечня ЖКУ) льготник предоставляет в ПФУ в течение 30 календарных дней новое заявление", — говорится в объяснении ПФУ.
Для оформления льготы на покупку твердого топлива участникам боевых действий (УБД) необходимо ежегодно подавать заявления в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Чтобы продлить право на получение льготы в 2025 году при наличии изменений в обстоятельствах, УБД должны повторно обратиться в органы фонда.
Подать новую заявку на помощь можно следующими способами:
- по почте, прислав соответствующие документы;
- через сервисный центр ПФУ, подав заявление лично;
- на портале электронных услуг Пенсионного фонда;
- с помощью е-подписи в мобильном приложении "Дія".
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