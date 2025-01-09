УБД можуть втратити пільги у 2025 році: що важливо знати

Пільги триватимуть у разі відсутності змін в обставинах, що впливають на їх призначення та розмір.

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У Пенсійному фонді України (ПФУ) нагадали учасникам бойових дій (УБД) про необхідність поновлення даних для збереження пільг на оплату комунальних послуг у 2025 році. Для цього потрібно повторно подати заяву до органів фонду. Про це йдеться на сторінці ПФУ у Facebook.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили, що для більшості громадян зі статусом учасника бойових дій (УБС) допомогу на оплату комунальних послуг у 2025 році буде продовжено автоматично. Це станеться за умови, що в їхніх обставинах, які впливають на призначення та розмір пільг, не відбулося змін. Однак учасники бойових дій мають подати повторну заяву в таких випадках:

у разі зміни адреси проживання УБД;

якщо змінився склад сім'ї військового;

у разі зміни категорії пільговика;

якщо змінився список житлово-комунальних послуг.

"У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зміна адреси, зміна складу сім'ї, зміна категорії пільговика, зміна переліку ЖКП) пільговик подає до ПФУ протягом 30 календарних днів нову заяву", — ідеться в поясненні ПФУ.

Для оформлення пільги на купівлю твердого палива учасникам бойових дій (УБД) необхідно щорічно подавати заяви до Пенсійного фонду України (ПФУ). Щоб продовжити право на отримання пільги у 2025 році за наявності змін в обставинах, УБД мають повторно звернутися до органів фонду.

Подати нову заявку на допомогу можна такими способами:

поштою, надіславши відповідні документи;

через сервісний центр ПФУ, подавши заяву особисто;

на порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

за допомогою е-підпису в мобільному застосунку "Дія".

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.