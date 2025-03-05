Ніякої мобілізації й "легкі" гроші: якою схемою скористались майже пів тисячі ухилянтів

Масштабну схему організували на Харківщині. Щомісяця вона завдавала б Україні збитків у понад 2,4 мільйона гривень.

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В Україні скасували майже 500 довідок про інвалідність, які "штампували" у Харківській області. Деталями 5 березня поділились у Службі безпеки України.

За матеріалами відомства анулювали 470 медичних довідок, виданих чоловікам призовного віку. Масштабну "схему для ухилянтів" в обласній МСЕК викрили у жовтні 2024 року. Підозру отримали 13 осіб, серед них — голова комісії та лікарі місцевих медзакладів.

СБУ з’ясувала, що фіктивна довідка про інвалідність коштувала для ухилянтів від 2 до 5 тисяч доларів. "Покупці" планували собі оформлювати відстрочки від мобілізації й навіть регулярно отримувати державні соцвиплати.

Спільними зусиллями правоохоронців і Пенсійного фонду виплату пенсій, оформлених завдяки фальшивим довідкам, зупинили. Це дозволило запобігти щомісячним збиткам у понад 2,4 мільйона гривень.

Очільнику МСЕК і сімом його спільникам додатково повідомили про підозру у:

створенні злочинної організації та керівництві такою організацією, вчиненому службовою особою з використанням службового становища;

перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, вчиненому злочинною організацією;

сприянню незаконному переправленню осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів злочинною організацією;

внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому злочинною організацією.

Усіх фігурантів взяли під варту, питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом особам поки вирішується.

Нагадаємо, адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, на яку пенсію зможуть претендувати учасники бойових дій і коли зможуть піти на відпочинок.

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук розповів, що Україна виділила понад 150 мільйонів гривень на повернення біженців додому.