В МОЗ назвали нову причину встановлення інвалідності, пов'язану з війною

Держава допоможе людям, яких визволили з російського полону, пояснили в МОЗ. Громадян можуть направити на реабілітацію, на оформлення пенсії або дати направлення в санаторій.

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Міністерство охорони здоров'я під час реформування медико-санітарних експертних комісій додало ще одну підставу для отримання статусу людини з інвалідністю. Новація стосується громадян, які постраждали від війни й повернулись з російського полону. При цьому ідеться і про цивільних, і про військових. Про процедуру отримання статусу розповіли на порталі відомства.

Інвалідність в Україні — деталі від МОЗ

В МОЗ повідомили про оновлення списку підстав для отримання інвалідності. Вказано, що у список додали причину — "позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України". Про це ідеться у постанові Кабміну №1338 від 15 листопада 2024 року, і вона стосується і цивільних, і військових. Урядовці вирішили, що люди, яких катували в полоні або під час незаконного утримання, мають право на додаткову допомогу від держави. Цю допомогу можна отримати, пройшовши певну процедуру, додали в МОЗ.

Як отримати статус людини з інвалідністю, повернувшись з полону:

Звернутись в Комісію з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи, яка працює при Міністерстві розвитку громад. Комісія видає документ, яким підтверджує перебування в полоні або незаконне позбавлення свободи. При цьому людину вносять у Єдиний реєстр громадян, які постраждали від війни. Лікар або голова військово-лікарської комісії досліджують стан людини відповідно до критеріїв оцінювання повсякденного функціонування особи. Під час дослідження встановлюють, чи є якісь обмеження і наскільки вони серйозні; Експертна команда оформлює висновок про стан життєдіяльності, а громадянину видають витяг з висновку. У висновку можуть надати певний ступінь інвалідності (від першого до третього). Крім того, додають рекомендації для реабілітації, лікування, надання додаткової підтримки від держави. Якщо є статус людини з інвалідністю, то можна отримати засоби реабілітації (через Фонд соціального захисту осіб), або оформити пенсію чи соціальну допомогу (через Пенсійний фонд), або безплатне лікування в санаторії (на розсуд експертів).

У міністерстві підсумували, що уряд запроваджує нові заходи для допомоги людям, які постраждали від російського агресії. Подібні заходи допоможуть встановити, як впливає війни на різні категорії українців, додали на порталі МОЗ.

Зазначимо, 22 січня Фокус зібрав пояснення юристів щодо того, як пов'язана інвалідність в Україні та можливість отримання відстрочки. Найперше, наголошується, що це статус не означає наявність автоматичної відстрочки та виключення з військового обліку. Відповідно до закону про військовий облік та мобілізацію, громадяни з 3 ступенем інвалідності повинні пройти військово-медичну комісію, яка встановить рівень придатності. Можливі випадки, коли і при серйозних проблемах зі здоров'ям людину зможуть мобілізувати для виконання певних небойових завдань у війську, уточнили юристи.

Нагадуємо, адвокатка Неля Романенко розповіла, чи дає право на відстрочку наявність дружини чи іншого члена подружжя з третім степенем інвалідності.