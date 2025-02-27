В Минздраве назвали новую причину установления инвалидности, связанную с войной

Государство поможет людям, которых освободили из российского плена, объяснили в Минздраве. Граждан могут направить на реабилитацию, на оформление пенсии или дать направление в санаторий.

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Министерство здравоохранения при реформировании медико-санитарных экспертных комиссий добавило еще одно основание для получения статуса человека с инвалидностью. Новация касается граждан, пострадавших от войны и вернувшихся из российского плена. При этом речь идет и о гражданских, и о военных. О процедуре получения статуса рассказали на портале ведомства.

Инвалидность в Украине — детали от Минздрава

В Минздраве сообщили об обновлении списка оснований для получения инвалидности. Указано, что в список добавили причину — "лишение личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины". Об этом говорится в постановлении Кабмина №1338 от 15 ноября 2024 года, и оно касается и гражданских, и военных. Чиновники решили, что люди, которых пытали в плену или во время незаконного содержания, имеют право на дополнительную помощь от государства. Эту помощь можно получить, пройдя определенную процедуру, добавили в Минздраве.

Как получить статус человека с инвалидностью, вернувшись из плена:

Обратиться в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы, которая работает при Министерстве развития общин. Комиссия выдает документ, которым подтверждает пребывание в плену или незаконное лишение свободы. При этом человека вносят в Единый реестр граждан, пострадавших от войны. Врач или глава военно-врачебной комиссии исследуют состояние человека в соответствии с критериями оценки повседневного функционирования. Во время исследования устанавливают, есть ли какие-то ограничения и насколько они серьезны; Экспертная команда оформляет заключение о состоянии жизнедеятельности, а гражданину выдают выписку из заключения. В заключении могут предоставить определенную степень инвалидности (от первой до третьей). Кроме того, добавляют рекомендации для реабилитации, лечения, предоставления дополнительной поддержки от государства. Если есть статус человека с инвалидностью, то можно получить средства реабилитации (через Фонд социальной защиты лиц), оформить пенсию или социальную помощь (через Пенсионный фонд), или бесплатное лечение в санатории (на усмотрение экспертов).

В министерстве подытожили, что правительство вводит новые меры помощи людям, которые пострадали от российского агрессии. Подобные меры помогут установить, как влияет войны на разные категории украинцев, добавили на портале Минздрава.

Отметим, 22 января Фокус собрал объяснения юристов относительно того, как связана инвалидность в Украине и возможность получения отсрочки. Прежде всего, отмечается, что этот статус не означает наличие автоматической отсрочки и исключения из воинского учета. Согласно закону о воинском учете и мобилизации, граждане с 3 степенью инвалидности должны пройти военно-медицинскую комиссию, которая установит уровень пригодности. Возможны случаи, когда и при серьезных проблемах со здоровьем человека смогут мобилизовать для выполнения определенных небоевых задач в армии, уточнили юристы.

Напоминаем, адвокат Неля Романенко рассказала, дает ли право на отсрочку наличие жены или другого супруга с третьей степенью инвалидности.