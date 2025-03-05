Никакой мобилизации и "легкие" деньги: какой схемой воспользовались почти полтысячи уклонистов

Масштабную схему организовали в Харьковской области. Ежемесячно она наносила бы Украине ущерб в более чем 2,4 миллиона гривен.

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В Украине отменили почти 500 справок об инвалидности, которые "штамповали" в Харьковской области. Деталями 5 марта поделились в Службе безопасности Украины.

По материалам ведомства аннулировали 470 медицинских справок, выданных мужчинам призывного возраста. Масштабную "схему для уклонистов" в областной МСЭК разоблачили в октябре 2024 года. Подозрение получили 13 человек, среди них — председатель комиссии и врачи местных медучреждений.

СБУ выяснила, что фиктивная справка об инвалидности стоила для уклонистов от 2 до 5 тысяч долларов. "Покупатели" планировали себе оформлять отсрочки от мобилизации и даже регулярно получать государственные соцвыплаты.

Совместными усилиями правоохранителей и Пенсионного фонда выплату пенсий, оформленных благодаря фальшивым справкам, остановили. Это позволило предотвратить ежемесячные убытки в более чем 2,4 миллиона гривен.

Главе МСЭК и семерым его сообщникам дополнительно сообщили о подозрении в..:

создании преступной организации и руководстве такой организацией, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения;

препятствовании законной деятельности ВСУ, совершенном преступной организацией;

содействию незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с предоставлением средств и устранением препятствий, совершенном из корыстных побуждений преступной организацией;

внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенном преступной организацией.

Всех фигурантов взяли под стражу, вопрос о дополнительной квалификации преступных действий еще пяти лицам пока решается.

Напомним, адвокат Екатерина Анищенко объяснила, на какую пенсию смогут претендовать участники боевых действий и когда смогут уйти на отдых.

Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что Украина выделила более 150 миллионов гривен на возвращение беженцев домой.