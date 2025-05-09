Школярі в Україні з 1 вересня почнуть проходити загальновійськову підготовку: як це буде

В українських школах з 1 вересня викладатимуть початкову загальновійськову підготовку. Дисципліна замінить предмет "Захист України".

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У Харкові заняття з початкової загальновійськової підготовки відбуватимуться в опорних школах по кожному району, розповіла директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко.

Школярі проходитимуть теорію, практику і домедичну підготовку. Відмовитися від проходження цієї дисципліни не можна. Деменко не уточнила, з якого класу вводиться предмет.

Опорні школи обладнають тирами, спеціальними кабінетами та стадіонами зі смугами перешкод. За словами чиновника, до роботи залучать "потужних" викладачів, зокрема ветеранів, якщо вони мають відповідну освіту.

"Ми зможемо в цій опорній школі навчати дітей із двох, трьох або чотирьох шкіл. У дітей має бути дві години цього предмета на тиждень. Ми зможемо брати один день на місяць і повністю присвячувати його цьому предмету", — пояснила Деменко.

До початку нового навчального року в Харкові планують долучити до навчання офлайн у безпечних місцях ще 4 тисячі дітей, додала вона.

Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення початкової загальновійськової підготовки в грудні минулого року. Така підготовка обов'язкова для учнів шкіл, професійних і спеціалізованих навчальних закладів.

Влада України вважає, що нововведення сформує базові військові знання. Початкова загальновійськова підготовка стосується всіх громадян країни незалежно від статі. Крім навчального предмета, до його складу входить проведення військово-патріотичних заходів.

Нагадаємо, в українських школах з кінця квітня поточного року почали перевіряти використання української мови. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь говорив, що школярі зобов'язані розмовляти українською не тільки на уроках, а й на перервах, у бібліотеках, спортивних залах і бомбосховищах.

У Раді заявляли про бажання зобов'язати навчальні заклади збирати дані про учнів, включно з рівнем їхньої фізпідготовки. Далі інформація піде в ТЦК.