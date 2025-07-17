Конец образовательного абсурда: что изменит отмена приказа №1112 о котором говорил Михаил Федоров

Из-за видеообращения министра цифровой трансформации Михаила Федорова в сети поднялась паника: якобы отменяют дистанционное обучение. На самом деле речь идет об отмене приказа МОН №1112, который ограничивал доступ к онлайн-образованию. Фокус объясняет, что не так с этим документом и, как изменится обучение.

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По Украине разлетелась новость о якобы отмене дистанционного обучения в школах. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что скандальный приказ Министерства образования и науки №1112 относительно в частности дистанционного обучения в школах будет отменен. Однако в своем видеообращении Федоров не говорил что "дистанционка" будет отменена и все школьники в обязательном порядке возвращаются в учреждения обучения в оффлайн формате.

"В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому есть много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет — за Covid, полномасштабную войну — будем искать этот путь", — сообщил министр.

Председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак объяснил Фокусу о чем именно говорил глава Минцифры.

"Речь идет не об отмене дистанционного обучения. Михаил Федоров анонсировал отмену приказа МОН №1112, но это не означает, что в Украине отменяют дистанционную форму обучения. Она официально предусмотрена законом как одна из основных форм получения образования, поэтому ее отменить невозможно — и об этом даже речь не идет", — говорит Бабак.

О чем именно скандальный приказ МОН №1112

Очное обучение для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

Приказ обязывает учеников, которые являются переселенцами (ВПЛ), учиться в очном формате по месту фактического проживания — то есть, там, где они сейчас живут. Это положение должно вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Проблема: многие родители считают, что это нарушает их право выбирать форму обучения, а также усложняет адаптацию ребенка в новой школе.

Ограничения на создание дистанционных классов

Приказ предусматривает, что дистанционный класс может существовать только при наличии не менее 20 учеников.

Проблема: действующий закон позволяет создание класса из 5 учеников, поэтому это ограничение расценивается как дискриминационное и нереалистичное — особенно для маленьких школ или учеников с ВОТ.

Специфика обучения для детей с временно оккупированных территорий (ВОТ)

Ученикам с ВОТ предлагали "педагогический патронаж" — то есть обучение в форме индивидуальных встреч или удаленно.

Но для этого требовалось письменное согласие родителей на обработку персональных данных, что могло создать угрозу безопасности для семей, находящихся под оккупацией.

Очное обучение в прифронтовых зонах

Школы в прифронтовых регионах могли работать только в очном формате, но только при наличии укрытий.

Проблема: многие учебные заведения не имеют полноценных хранилищ или не могут обеспечить безопасное пребывание всех учеников.

По словам главы парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций этот приказ устанавливал жесткие требования к минимальному количеству учеников в дистанционных классах (не менее 20), противоречил некоторым нормам законодательства, создавал проблемы для местных общин и школ и вызвал возмущение у народных депутатов и родителей.

"Поэтому под давлением общественности решили отменить именно этот приказ, а не дистанционную форму обучения в целом. Офлайн-обучение остается приоритетом, потому что все понимают: живое взаимодействие с учителем и классом — это лучше. Но государство будет искать более разумные и законные способы возвращения детей в офлайн, без нарушений закона и через диалог с депутатами, комитетами, общинами", — говорит Бабак.

По словам депутата, во время пандемии и полномасштабной войны дистанционное образование спасло учебный процесс. Запрещать его — нонсенс.

"Просто кто-то сделал громкий заголовок, и началась волна недоразумений. На самом деле, все под контролем", — подчеркивает Бабак.

Возвращение детей к офлайн обучению: в чем главная проблема

Образовательный эксперт Николай Скиба в разговоре с Фокусом подчеркивает, дистанционная форма — не идеальная, но и не провальная.

"Во время COVID-19 и в начале полномасштабной войны действительно было много проблем — контент, методики преподавания, отсутствие готовности. Но впоследствии ситуация выровнялась: запустили Всеукраинскую школу онлайн, частные дистанционные школы, адаптированные форматы. И самое интересное: именно ученики из лицензированных дистанционных школ нередко показывают самые высокие баллы на НМТ. То есть миф, что "онлайн = плохо", не подтверждается фактами", — говорит Скиба.

Но все же такие есть первые причины почему важно вернуть детей в учреждения обучения.

"Родители воспринимают школу как пространство с правилами, охраной, дисциплиной. Кроме того, министерства и местные власти спрашивают: а рационально ли содержать большую сеть школ, если дети учатся из дома? Нужно содержать здания, персонал, укрытия, энергию. Чтобы школы не сократили, они пытаются показать: "У нас все работает, дети ходят, обучение продолжается". Это и создает волну в поддержку офлайна", — продолжает эксперт.

Однако ситуация с безопасностью нестабильна. Даже в таких городах как Львов или Ужгород, которые считаются "относительно безопасными", были ракетные и дроновые обстрелы. Укрытия — это часто просто подвалы, не приспособленные к полноценному обучению. Проводить там полноценные уроки — очень сложно.

"Поэтому в реальности нужно искать компромиссы. Стоит развивать смешанную форму обучения: ученики частично работают самостоятельно онлайн, а в школе с преподавателем — закрепляют знания, разбирают сложное, делают практические задания. Это формат, известный в мире давно, и который уже применяют прогрессивные школы в Украине. Именно такая модель способствует не только усвоению знаний, но и формированию компетентностей — то есть умений, которые сочетают знания, навыки и отношение", — считает Скиба.

Напомним, министерство образования Украины утвердило Порядок приема для поступления в 2025 году, в котором установлен минимальный конкурсный балл для различных групп специальностей. Для девяти специальностей минимальный конкурсный балл больше, чем у других, и равен 150. В то же время высшие учебные заведения имеют право повысить эту планку.