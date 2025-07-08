Бюджет или контракт: какой минимальный конкурсный балл НМТ для поступления в 2025 году

Министерство образования Украины утвердило Порядок приема для поступления в 2025 году, в котором установлен минимальный конкурсный балл для различных групп специальностей. Для девяти специальностей минимальный конкурсный балл больше, чем у других, и равен 150. В то же время высшие учебные заведения имеют право повысить эту планку.

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При поступлении 2025 абитуриенты должны учесть минимальный конкурсный балл, который определяет, имеют ли они право подать заявление на обучение на бюджете или контракте, объяснили на портале "Освіта.ua". Согласно правилам приема, утвержденным Минобразования, если балл ниже минимального, то заявление не примут. Есть два порога — 130 баллов и 150 баллов, говорится в статье.

На образовательном портале ссылаются на документ, утвержденный министерством в январе 2025 года. В документе указаны правила расчета конкурсного балла для граждан, которые поступают. Его определяют на основе результатов национального мультипредметного теста (НМТ). В зависимости от специальности, результат за каждый из четырех предметов умножается на весовой коэффициент. Полученное число показывает, сможет ли абитуриент подать заявление на ту или иную специальность. Согласно порядку приема, если конкурсный балл меньше минимального, то заявление не принимается.

Вступление 2025 — какой уровень минимального конкурсного балла

Министерство установило два порога для минимального конкурсного балла, рассказали на портале.

150 баллов — для поступления на девять специальностей: "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Фармация". Указанный порог — для поступления и на бюджет, и на контракт;

130 баллов — для поступления или перевода на остальные специальности на бюджетную форму обучения (на средства государства или региональные). Отдельно отмечается, что этот порог не учитывается для поступающих по особым условиям (дети погибших и пропавших без вести и т.д.) и некоторых других абитуриентов, для которых минимальные баллы для поступления — 125.

В то же время на портале уточнили, что учебные заведения в собственных правилах приема могут установить другие значения минимального конкурсного балла. Впрочем, это значение не может быть ниже порога, указанного министерством.

Конкурсный балл для поступления 2025 рассчитывается на основе баллов НМТ, умноженных на соответствующие весовые коэффициенты, объясняется в правилах приема, утвержденных правительством. Весовые коэффициенты разные для разных специальностей и учитывают важность того или иного предмета для получения профессии. Например, для специальности в области информационных технологий больший вес имеет математика (коэффициент 0,5) и физика (0,4), а для других — комбинация математики и химии, свидетельствует таблица, размещенная на "Освіта.ua".

Вступление 2025 — весовые коэффициенты для конкурсного балла Фото: Скриншот

Отметим, в июне Фокус писал о пороговых баллах НМТ при поступлении в 2025 году. В частности, для украинского языка — это минимум семь баллов из 30, для математики — пять из 22, для истории — восемь из 30.

Напоминаем, Министерство образования рассказало об основных вопросах поступления 2025, о котором должны знать абитуриенты.