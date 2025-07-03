Вступительная кампания 2025: что нужно знать будущим студентам

В Украине продолжается вступительная кампания. С 1 июля начался новый этап для поступающих после 11 класса и тех, кто имеет диплом квалифицированного рабочего.

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С 1 июля в Украине начался новый этап вступительной кампании 2025. Именно в июле всем поступающим обязательно необходимо зарегистрировать электронный кабинет, ведь без него невозможно подать заявление в высшие учебные заведения или колледжи, пишет Министерство образования и науки Украины.

Ключевые даты июльского этапа вступительной кампании 2025 года

3 июля — начало подачи заявлений для участия в творческих конкурсах.

До 10 июля — подача заявлений на творческие конкурсы для тех, кто претендует на бюджет.

8-19 июля — период проведения творческих конкурсов для всех, кто претендует на бюджет.

До 1 августа — период проведения творческих конкурсов для тех, кто поступает на контракт.

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента 2025

Зайдите на сайт ЕГЭБО и зарегистрируйтесь нажимая Электронный кабинет абитуриента.

Внесите данные: электронную почту, данные аттестата, номер и PIN-код сертификата НМТ или листка ЕВИ/ЕФВВ, если не имеете сертификатов, добавьте данные паспорта или РНОКПП (ИНН).

Активируйте свой электронный кабинет с помощью электронной почты в течение пятнадцати минут.

Уже в электронном кабинете надо будет добавить контактные номера и загрузить собственное фото (размер до 1 Мб, не "селфи", ведь заведения могут его использовать для заказа студенческого билета). Если нужно, также укажите данные других сертификатов НМТ (ЕВИ) или документов об образовании: например, вы регистрировались по документу о полном общем среднем образовании, а имеете также диплом младшего специалиста, эти документы можно использовать как разные основы поступления.

В МОН отмечают, что в 2025 году в электронный кабинет загружается только фото, загрузка любых других файлов не предусмотрена.

Советы МОН на период июльского этапа вступительной кампании 2025

Сохраните перечень отраслей и специальностей с кодами, эта информация понадобится при подаче заявлений.

Обязательно проверьте официальную информацию о заведениях, которые вас интересуют. Они должны иметь лицензию, а программы обучения аккредитацию.

Всем, кто имеет льготы необходимо обратиться в ЗВО заблаговременно, до подачи первого заявления, для внесения информации в ЕГЭБО. Поступающие, которые имеют льготы (сироты, ВПЛ, с ВОТ, ветераны) имеют право на квоты и зачисление на бюджет. Граждане других стран — могут поступать по отдельным условиям. А лица с инвалидностью имеют право на адаптацию условий поступления.

Государство предоставляет разовый грант на частичную оплату обучения. Важно учитывать, что при отказе от бюджетного места грант невозможно получить повторно.

Напомним, Фокус писал о том, как украинцы могут вернуть средства, потраченные на обучение.

А правительство Украины правительство планирует новые ограничения для студентов старше 25 лет. Профильный подкомитет Комитета Верховной Рады по вопросам образования рассмотрел законопроект Кабмина, который сделает невозможным использование образования как способа избежать мобилизации.