Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Украинцы могут вернуть деньги за обучение: что нужно сделать

студенты, расходы на образование, налоги
Украинцы могут вернуть до 18% расходов на образование | Фото: khmnu

Украинцы могут вернуть до 18% расходов на образование через налоговую скидку, как за собственное обучение, так и за обучение детей в садах, школах или кружках.

Related video

Для того, чтобы вернуть деньги за обучение, нужно официально работать, собрать подтверждающие документы и подать налоговую декларацию до 31 декабря. Об этом рассказали в образовательном проекте Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) по финансовой грамотности "Финкульт".

Налоговая скидка — это механизм возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который вы уплатили в бюджет.

Если вы учились сами или оплачивали обучение своих детей, вы имеете право уменьшить свою налоговую базу и вернуть часть средств за потраченное на образование. Возвращается 18% от фактически уплаченной суммы за обучение, но не более суммы НДФЛ, уплаченного вами за год. Вернуть средства можно за оплату обучения в украинских заведениях:

  • детские сады (дошкольное образование);
  • кружки, секции, музыкальные школы (внешкольное образование);
  • школы (общее среднее образование);
  • лицеи, колледжи (профессиональное образование);
  • университеты (высшее образование).

Кто имеет право на налоговую скидку

  • официально трудоустроенные граждане, которые уплачивают НДФЛ;
  • родители, которые оплачивают обучение ребенка;
  • студенты, которые сами оплачивают свое обучение и имеют официальный доход;
  • опекуны, попечители, приемные родители, которые несут расходы на образование подопечных.

Как получить налоговую скидку

  • собрать документы, подтверждающие расходы на обучение: квитанции, чеки, договоры и документы, подтверждающие родственную связь (если оплачиваете не за себя);
  • получите справку о доходах за отчетный год (форма №3) у работодателя;
  • подайте декларацию о доходах до 31 декабря текущего года за расходы предыдущего года;
  • ожидайте возврата средств — деньги зачисляются в течение 60 календарных дней после принятия налоговой декларации.

Как и куда подать документы

  • в органы ГНС по месту регистрации;
  • до 31 декабря текущего года;
  • лично или через электронный кабинет налогоплательщика.

В электронном кабинете можно заполнить декларацию онлайн, прикрепить документы и подписать ее электронной подписью. К примеру, если вы оплатили 30 000 грн за обучение ребенка в течение года, и уплатили достаточно НДФЛ, то сможете вернуть 18% от этой суммы — это 5 400 грн.

А если таких расходов несколько, например, за двоих детей или за себя и ребёнка — сумма возврата увеличивается пропорционально. Налоговую скидку можно получить только за прошлый год — если не подадите документы до 31 декабря, это право сгорит.

"Если вы оплатили обучение, но не имеете официального дохода — воспользоваться скидкой не сможете. Выплата возвращается только на банковский счет, поэтому указывайте актуальные реквизиты в декларации", — предупреждают в Финкульте.

Напомним, Фокус писал о том, какую сумму украинцы на пенсии будут получать при рабочем стаже 14 лет.

А тем временем специалисты советуют хранить деньги в золоте. Стоимость этого драгоценного металла растет из-за политических процессов в мире.