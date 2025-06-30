Украинцы могут вернуть деньги за обучение: что нужно сделать
Украинцы могут вернуть до 18% расходов на образование через налоговую скидку, как за собственное обучение, так и за обучение детей в садах, школах или кружках.
Для того, чтобы вернуть деньги за обучение, нужно официально работать, собрать подтверждающие документы и подать налоговую декларацию до 31 декабря. Об этом рассказали в образовательном проекте Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) по финансовой грамотности "Финкульт".
Налоговая скидка — это механизм возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который вы уплатили в бюджет.
Если вы учились сами или оплачивали обучение своих детей, вы имеете право уменьшить свою налоговую базу и вернуть часть средств за потраченное на образование. Возвращается 18% от фактически уплаченной суммы за обучение, но не более суммы НДФЛ, уплаченного вами за год. Вернуть средства можно за оплату обучения в украинских заведениях:
- детские сады (дошкольное образование);
- кружки, секции, музыкальные школы (внешкольное образование);
- школы (общее среднее образование);
- лицеи, колледжи (профессиональное образование);
- университеты (высшее образование).
Кто имеет право на налоговую скидку
- официально трудоустроенные граждане, которые уплачивают НДФЛ;
- родители, которые оплачивают обучение ребенка;
- студенты, которые сами оплачивают свое обучение и имеют официальный доход;
- опекуны, попечители, приемные родители, которые несут расходы на образование подопечных.
Как получить налоговую скидку
- собрать документы, подтверждающие расходы на обучение: квитанции, чеки, договоры и документы, подтверждающие родственную связь (если оплачиваете не за себя);
- получите справку о доходах за отчетный год (форма №3) у работодателя;
- подайте декларацию о доходах до 31 декабря текущего года за расходы предыдущего года;
- ожидайте возврата средств — деньги зачисляются в течение 60 календарных дней после принятия налоговой декларации.
Как и куда подать документы
- в органы ГНС по месту регистрации;
- до 31 декабря текущего года;
- лично или через электронный кабинет налогоплательщика.
В электронном кабинете можно заполнить декларацию онлайн, прикрепить документы и подписать ее электронной подписью. К примеру, если вы оплатили 30 000 грн за обучение ребенка в течение года, и уплатили достаточно НДФЛ, то сможете вернуть 18% от этой суммы — это 5 400 грн.
А если таких расходов несколько, например, за двоих детей или за себя и ребёнка — сумма возврата увеличивается пропорционально. Налоговую скидку можно получить только за прошлый год — если не подадите документы до 31 декабря, это право сгорит.
"Если вы оплатили обучение, но не имеете официального дохода — воспользоваться скидкой не сможете. Выплата возвращается только на банковский счет, поэтому указывайте актуальные реквизиты в декларации", — предупреждают в Финкульте.
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