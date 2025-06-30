Українці можуть повернути гроші за навчання: що треба зробити

Українці можуть повернути до 18% витрат на освіту через податкову знижку, як за власне навчання, так і за навчання дітей у садках, школах чи гуртках.

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Для того, щоб повернути гроші за навчання, потрібно офіційно працювати, зібрати підтверджувальні документи та подати податкову декларацію до 31 грудня. Про це розповіли в освітньому проєкті Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) щодо фінансової грамотності "Фінкульт".

Податкова знижка – це механізм повернення частини податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який ви сплатили до бюджету.

Якщо ви навчалися самі або оплачували навчання своїх дітей, ви маєте право зменшити свою податкову базу і повернути частину коштів за витрачене на освіту. Повертається 18% від фактично сплаченої суми за навчання, але не більше суми ПДФО, сплаченого вами за рік. Повернути кошти можна за оплату навчання в українських закладах:

дитячі садки (дошкільна освіта);

гуртки, секції, музичні школи (позашкільна освіта);

школи (загальна середня освіта);

ліцеї, коледжі (професійна освіта);

університети (вища освіта).

Хто має право на податкову знижку

офіційно працевлаштовані громадяни, які сплачують ПДФО;

батьки, які оплачують навчання дитини;

студенти, які самі оплачують своє навчання і мають офіційний дохід;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, які несуть витрати на освіту підопічних.

Як отримати податкову знижку

зібрати документи, що підтверджують витрати на навчання: квитанції, чеки, договори та документи, які підтверджують родинний зв’язок (якщо оплачуєте не за себе);

отримайте довідку про доходи за звітний рік (форма №3) у роботодавця;

подайте декларацію про доходи до 31 грудня поточного року за витрати попереднього року;

очікуйте повернення коштів – гроші зараховуються протягом 60 календарних днів після прийняття податковою декларації.

Як і куди подати документи

до органів ДПС за місцем реєстрації;

до 31 грудня поточного року;

особисто або через електронний кабінет платника податків.

В електронному кабінеті можна заповнити декларацію онлайн, прикріпити документи та підписати її електронним підписом. До прикладу, якщо ви оплатили 30 000 грн за навчання дитини впродовж року, та сплатили достатньо ПДФО, то зможете повернути 18% від цієї суми – це 5 400 грн.

А якщо таких витрат кілька, наприклад, за двох дітей або за себе і дитину – сума повернення збільшується пропорційно. Податкову знижку можна отримати лише за минулий рік – якщо не подасте документи до 31 грудня, це право згорить.

"Якщо ви сплатили за навчання, але не маєте офіційного доходу – скористатися знижкою не зможете. Виплата повертається лише на банківський рахунок, тому вказуйте актуальні реквізити у декларації", - попереджають у Фінкульті.

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