Сума не потішить: яку пенсію отримуватиме українець при стажі 14 років

В Україні для призначення пенсії потрібно мінімум 15 років страхового стажу.

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Громадяни, у яких стаж недостатній, мають можливість скористатися іншими передбаченими законодавством механізмами. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

У 2025 році умови для виходу на пенсію такі:

60 років — за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки — за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років — за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Українці, яким зараз не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть дочекатися вислуги років, за якого потрібний стаж буде накопичено. Як альтернативу передбачено можливість докупити роки, яких бракує, або внести доплату за неповні місяці роботи, щоб їх було зараховано як повні до страхового стажу.

Договір оформляється через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Сам користувач самостійно обирає строк сплати внесків після укладення договору, а також їхній розмір та періодичність перерахувань.

Якщо громадянин України не має офіційного місця роботи, він може укласти договір про добровільну участь у системі обов'язкового державного соціального страхування на строк не менше одного року. Розмір внесків встановлюється самостійно, проте він не може бути меншим за 22% від мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році становить 1 760 гривень.

Однак якщо після 65 років людина не накопичила необхідного стажу, їй передбачена соціальна пенсія.

Державна підтримка передбачена для громадян зі страховим стажем менше 15 років. У такому разі людина може оформити соціальну пенсію за умови, що сукупний дохід сім'ї не перевищує встановлених норм. У 2025 році розмір соціальної пенсії становить 2 361 гривню — прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Для отримання соціальної пенсії можна звернутися до виконавчих органів сільських, селищних або міських рад. Подати заяву на отримання послуги заявник може шляхом надсилання документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.