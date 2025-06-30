Сумма не порадует: какую пенсию будет получать украинец при стаже 14 лет

В Украине для назначения пенсии требуется минимум 15 лет страхового стажа.

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Граждане, у которых стаж недостаточный, имеют возможность воспользоваться другими предусмотренными законодательством механизмами. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В 2025 году условия для выхода на пенсию следующие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Украинцы, которым сейчас не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут дождаться выслуги лет, при котором нужный стаж будет накоплен. В качестве альтернативы предусмотрена возможность докупить недостающие годы или внести доплату за неполные месяцы работы, чтобы они были зачислены как полные в страховой стаж.

Договор оформляется через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем присоединения к Типовому договору о добровольной оплате страховых взносов. Сам пользователь самостоятельно выбирает срок оплаты взносов после заключения договора, а также их размер и периодичность перечислений.

Если гражданин Украины не имеет официального места работы, он может заключить договор о добровольном участии в системе обязательного государственного социального страхования на срок не менее одного года. Размер взносов устанавливается самостоятельно, однако он не может быть меньше 22% от минимальной заработной платы, которая в 2025 году составляет 1 760 гривен.

Однако если после 65 лет человек не накопил необходимого стажа, ему предусмотрена социальная пенсия.

Государственная поддержка предусмотрена для граждан с страховым стажем менее 15 лет. В таком случае человек может оформить социальную пенсию при условии, что совокупный доход семьи не превышает установленных норм. В 2025 году размер социальной пенсии составляет 2 361 гривну — прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Для получения социальной пенсии можно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Подать заявление на получение услуги заявитель может путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.