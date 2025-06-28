У 2025 році вартість золота в світі стрімко зростає. Це означає перевагу золотих інвестицій над іншими – вкладеннями у валюти і цінні папери. Чому настільки популярним стає дорогоцінний метал і як купити золоті зливки в Україні, з’ясовував Фокус.

Related video

Поєднання агресивної торговельної політики Трампа, геополітичної напруженості та скуповування золота центральним банком призвело до зростання ціни на золото на 27% протягом 2025 року, пише Bloomberg. Видання акцентує: проте за останні кілька місяців це зростання втратило імпульс, а зливки переважно торгуються в діапазоні від 3300 до 3400 доларів за унцію. Що відбувається з золотом, чи варто інвестувати в злитки і як це зробити в Україні, дослідив Фокус.

Ціна золота: що впливає на вартість і чи буде подальше зростання

Світова ціна на золото більш всього залежить від попиту, оскільки її пропозиція і обсяг нарощування пропозиції обмежені. Тому, попит на золото значним чином залежить від багатьох факторів, включаючи геополітичну ситуацію, економічні цикли і тренди, а також політику центробанків світу щодо формування своїх резервів. Про це в коментарі Фокусу розповів Олександр Печерицин, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку.

Важливо

Роберт Кійосакі попереджає про фінансовий крах: вкладайте в срібло і біткоїн – чи буде обвал ринків

«Останнім часом значний вплив на попит на золото, а відповідно і на ціну, спостерігається через волатильність світових фінансових ринків і збільшення невизначеності через торгівельні війни. Ескалація військового конфлікту на Близькому Сході також сприяє збільшенню попиту на золото. Тому, глобальні інвестори (а також центробанки) збільшили частку золота в якості «захисного активу», щоб перечекати період невизначеності», - вважає експерт.

Золото дорожчає на тлі високих ризиків - як економічних, так і геополітичних, кажуть фахівці Фото: Getty Images

Станом на 26 червня, наприклад, золото торгувалось на позначці 3342 доларів за унцію, це трохи менше за котирування 13 червня, коли ціна сягнула 3425 дол. Проте більше за показники середини березня, коли вартість була на рівні 3 тис доларів за унцію.

«На глобальному рівні вартість золота визначається цілою низкою факторів: насамперед — динамікою долара США, очікуваннями щодо процентних ставок ФРС, рівнем інфляції у світі та геополітичною ситуацією. Попит з боку інвестфондів, центробанків, а також Китаю й Індії теж відіграє велику роль. Коли “штормить”, коли панує невизначеність, то цілком природно, що інвестори шукають інший, більш надійний прихисток для власних коштів. В Україні ціна зливків додатково може залежати від рівня попиту і пропозиції, внутрішнього валютного курсу, митних зборів, ПДВ та банківських націнок», - пояснив у коментарі Фокусу Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Вартість золота може зрости, якщо США і Китай вийдуть на інші етапи торгівельного протистояння, а військові дії Ізраїлю та Ірану будуть тривати Фото: НБУ

Експерти не бачать причин для подальшого шаленого зростання вартості металу. Проте за умови реалізації економічних та геополітичних ризиків ціна металу точно піде вгору.

«Якщо брати до уваги, що пов'язаний з торгівельними війнами ефект невизначеності вже повністю відображено у ціні золота, то подальші можливі торгівельні угоди можуть принаймні стабілізувати ціну близько поточних рівнів і навіть трошки скорегувати ціну вниз. Так само, якщо близькосхідний конфлікт не буде мати подальшої ескалації, то не буде додаткових факторів різкого зростання попиту і ціни на золото найближчими місяцями. Але якщо США і Китай, а також ЄС продовжать торгівельні війни та/або ескалація конфлікту між Ізраїлем і Іраном продовжиться (з подальшим більш активним залученням Сполучених Штатів), можна очікувати подальшого підвищення глобального ризику і відповідного зростання попиту і ціни на золото. Поки що все-таки базовим за поточних умов є перший сценарій», - зауважив Олександр Печерицин.

Купуємо зливки: як інвестувати в золото в Україні

В Україні золоті зливки можна придбати у банках, які пропонують на продаж злитки різної ваги. Експерти кажуть, що останнім часом попит на золото зростає. «Наразі інтерес до банківського золота з боку клієнтів є більш помітним, ніж, скажімо, 3 місяці тому. Зокрема в умовах глобальної економічної турбулентності та нестабільності валютних ринків (“митна поведінка” Дональда Трампа, війна на Близькому Сході та очікувані зміни цінової кон’юнктури на нафту тощо). Придбання золота може розцінюватися як досить надійний інструмент збереження вартості заощаджень», - каже Тарас Лєсовий.

Важливо

Долар летить у прірву: який вплив Дональда Трампа на головну світову валюту

За його словами, найчастіше купують зливки невеликої ваги — 1 г, 2 г, 5 г, 10 г. «Це пов’язано з їх доступністю, зручністю зберігання та можливістю поступового інвестування без суттєвого фінансового навантаження. Однак наявний попит на золоті зливки вагою від 50 до 100 грамів — саме вони складають понад 70% усіх продажів», - каже експерт. І додає: ціна золота, подібно до валютного курсу, є динамічною і може змінюватися кілька разів на день. При цьому вітчизняні ціни на золото приблизно відповідають світовим тенденціям, що означає, що українське золото продається за конкурентними міжнародними котируваннями.

У банках зазвичай пропонують зливки вагою від одного до ста грамів Фото: pexels.com

Що ж стосується самої процедури купівлі золота, то покупцю потрібно мати паспорт, а спосіб оплати за злитки можна обрати будь-який – карткою, банківським переказом або ж готівкою.

«Деякі банки можуть мати внутрішні обмеження по сумі, але в більшості випадків придбати зливок можна без жодних ускладнень. Якщо сума покупки перевищує 400 тис. грн, угода підлягає фінансовому моніторингу згідно з чинним законодавством», - акцентує Тарас Лєсовий.

Станом на червень 2025 року вартість банківського золота в продажу складає в середньому 4,6-6,1 тис гривень за грам, залежно від ваги зливка. Загалом чим більше грамів у зливку, тим менша ціна граму. Наприклад, якщо подивитись ціни в одному з великих державних банків, то можна побачити, що злиток вагою 1 грам коштує 6140 гривень, а для 10-грамового злитка ціна граму вже 5355 гривень. Курс продажу та купівлі сильно відрізняється. В тому ж банку, якщо клієнт продаватиме злиток вагою 10 грамів, то ціна граму буде 4830 гривень.

Хоча золото і має певну популярність, як заощадження, але експерти кажуть, що іноземна валюта все рівно для українців на першому місці Фото: Unplash

«Якщо клієнт хоче продати банку придбаний раніше зливок, йому потрібно звернутися до відділення з паспортом і самим зливком у цілісній упаковці. Більшість банків приймають до викупу лише ті зливки, які були реалізовані саме через них — це стандартна практика, пов’язана з гарантіями автентичності. Після перевірки банк купує зливок і видає квитанцію, а кошти можна отримати готівкою або переказом на платіжну картку банку — якщо вона вже відкрита на клієнта», - пояснив Тарас Лєсовий.

Важливо

Євро чи долар: у яку валюту краще інвестувати українцям у 2025 році

На його думку, протягом наступних трьох місяців золото залишатиметься в тренді з підвищеною волатильністю. Тобто ціни будуть змінюватись, рухаючись і вгору, і вниз. «Ринок уважно стежить за сигналами з боку ФРС щодо можливої зміни базової ставки у США. Якщо долар послабиться, а інфляційні ризики збережуться, золото може подорожчати ще. Водночас будь-яке посилення монетарної політики в США або зниження геополітичної напруги можуть зупинити це зростання. В Україні додатковим фактором традиційно залишається курс гривні до долара. Однак золоту не загрожує аж надто стрімке зростання ціни», - зазначив Тарас Лєсовий.