В 2025 году стоимость золота в мире стремительно растет. Это означает преимущество золотых инвестиций над другими — вложениями в валюты и ценные бумаги. Почему настолько популярным становится драгметалл и как купить золотые слитки в Украине, выяснял Фокус.

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Сочетание агрессивной торговой политики Трампа, геополитической напряженности и скупки золота центральным банком привело к росту цены на золото на 27% в течение 2025 года, пишет Bloomberg. Издание акцентирует: однако за последние несколько месяцев этот рост потерял импульс, а слитки преимущественно торгуются в диапазоне от 3300 до 3400 долларов за унцию. Что происходит с золотом, стоит ли инвестировать в слитки и как это сделать в Украине, исследовал Фокус.

Цена золота: что влияет на стоимость и будет ли дальнейший рост

Мировая цена на золото более всего зависит от спроса, поскольку его предложение и объем наращивания предложения ограничены. Поэтому, спрос на золото значительным образом зависит от многих факторов, включая геополитическую ситуацию, экономические циклы и тренды, а также политику центробанков мира по формированию своих резервов. Об этом в комментарии Фокусу рассказал Александр Печерицын, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка.

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"В последнее время значительное влияние на спрос на золото, а соответственно и на цену, наблюдается из-за волатильности мировых финансовых рынков и увеличения неопределенности из-за торговых войн. Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке также способствует увеличению спроса на золото. Поэтому, глобальные инвесторы (а также центробанки) увеличили долю золота в качестве "защитного актива", чтобы переждать период неопределенности", — считает эксперт.

Золото дорожает на фоне высоких рисков — как экономических, так и геополитических, говорят специалисты Фото: Getty Images

По состоянию на 26 июня, например, золото торговалось на отметке 3342 долларов за унцию, это немного меньше котировки 13 июня, когда цена достигла 3425 долл. Однако больше показателей середины марта, когда стоимость была на уровне 3 тыс долларов за унцию.

"На глобальном уровне стоимость золота определяется целым рядом факторов: прежде всего — динамикой доллара США, ожиданиями по процентным ставкам ФРС, уровнем инфляции в мире и геополитической ситуацией. Спрос со стороны инвестфондов, центробанков, а также Китая и Индии тоже играет большую роль. Когда "штормит", когда царит неопределенность, то вполне естественно, что инвесторы ищут другой, более надежный приют для собственных средств. В Украине цена слитков дополнительно может зависеть от уровня спроса и предложения, внутреннего валютного курса, таможенных сборов, НДС и банковских наценок", — пояснил в комментарии Фокусу Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

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Эксперты не видят причин для дальнейшего бешеного роста стоимости металла. Однако при условии реализации экономических и геополитических рисков цена металла точно пойдет вверх.

"Если принимать во внимание, что связанный с торговыми войнами эффект неопределенности уже полностью отражен в цене золота, то дальнейшие возможные торговые сделки могут по крайней мере стабилизировать цену около текущих уровней и даже немножко скорректировать цену вниз. Так же, если ближневосточный конфликт не будет иметь дальнейшей эскалации, то не будет дополнительных факторов резкого роста спроса и цены на золото в ближайшие месяцы. Но если США и Китай, а также ЕС продолжат торговые войны и/или эскалация конфликта между Израилем и Ираном продолжится (с дальнейшим более активным вовлечением Соединенных Штатов), можно ожидать дальнейшего повышения глобального риска и соответствующего роста спроса и цены на золото. Пока что все-таки базовым в текущих условиях является первый сценарий", — отметил Александр Печерицын.

Покупаем слитки: как инвестировать в золото в Украине

В Украине золотые слитки можно приобрести в банках, которые предлагают на продажу слитки разного веса. Эксперты говорят, что в последнее время спрос на золото растет. "Сейчас интерес к банковскому золоту со стороны клиентов более заметен, чем, скажем, 3 месяца назад. В частности в условиях глобальной экономической турбулентности и нестабильности валютных рынков ("таможенное поведение" Дональда Трампа, война на Ближнем Востоке и ожидаемые изменения ценовой конъюнктуры на нефть и т.д.). Приобретение золота может расцениваться как достаточно надежный инструмент сохранения стоимости сбережений", — говорит Тарас Лесовой.

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По его словам, чаще всего покупают слитки небольшого веса — 1 г, 2 г, 5 г, 10 г. "Это связано с их доступностью, удобством хранения и возможностью постепенного инвестирования без существенной финансовой нагрузки. Однако налицо спрос на золотые слитки весом от 50 до 100 граммов — именно они составляют более 70% всех продаж", — говорит эксперт. И добавляет: цена золота, подобно валютному курсу, является динамичной и может меняться несколько раз в день. При этом отечественные цены на золото примерно соответствуют мировым тенденциям, что означает, что украинское золото продается по конкурентным международным котировкам.

В банках обычно предлагают слитки весом от одного до ста граммов Фото: pexels.com

Что же касается самой процедуры покупки золота, то покупателю нужно иметь паспорт, а способ оплаты за слитки можно выбрать любой — карточкой, банковским переводом или же наличными.

"Некоторые банки могут иметь внутренние ограничения по сумме, но в большинстве случаев приобрести слиток можно без каких-либо осложнений. Если сумма покупки превышает 400 тыс. грн, сделка подлежит финансовому мониторингу согласно действующему законодательству", — акцентирует Тарас Лесовой.

По состоянию на июнь 2025 года стоимость банковского золота в продаже составляет в среднем 4,6-6,1 тыс гривен за грамм, в зависимости от веса слитка. В целом чем больше граммов в слитке, тем меньше цена грамма. Например, если посмотреть цены в одном из крупных государственных банков, то можно увидеть, что слиток весом 1 грамм стоит 6140 гривен, а для 10-граммового слитка цена грамма уже 5355 гривен. Курс продажи и покупки сильно отличается. В том же банке, если клиент будет продавать слиток весом 10 граммов, то цена грамма будет 4830 гривен.

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"Если клиент хочет продать банку приобретенный ранее слиток, ему нужно обратиться в отделение с паспортом и самим слитком в целостной упаковке. Большинство банков принимают к выкупу только те слитки, которые были реализованы именно через них — это стандартная практика, связанная с гарантиями подлинности. После проверки банк покупает слиток и выдает квитанцию, а средства можно получить наличными или переводом на платежную карту банка — если она уже открыта на клиента", — объяснил Тарас Лесовой.

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По его мнению, в течение следующих трех месяцев золото будет оставаться в тренде с повышенной волатильностью. То есть цены будут меняться, двигаясь и вверх, и вниз. "Рынок внимательно следит за сигналами со стороны ФРС относительно возможного изменения базовой ставки в США. Если доллар ослабнет, а инфляционные риски сохранятся, золото может подорожать еще. В то же время любое ужесточение монетарной политики в США или снижение геополитического напряжения могут остановить этот рост. В Украине дополнительным фактором традиционно остается курс гривны к доллару. Однако золоту не грозит слишком стремительный рост цены", — отметил Тарас Лесовой.