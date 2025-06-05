Роберт Кийосаки предупреждает о финансовом крахе: вкладывайте в серебро и биткоин — будет обвал рынков
Американский бизнесмен, писатель и инвестор Роберт Кийосаки предупредил о крахе фондового рынка и назвал оптимальные решения для инвесторов, чтобы спасти деньги. Фокус вместе с экспертами разобрался, что угрожает экономикам мира и стоит ли инвестировать сейчас в золото, серебро и биткоин.
Недавно известный американский бизнесмен и инвестор Роберт Кийосаки написал в сети Х о новом крахе фондового рынка. "Не говорите, что я никого не предупреждал. Приближается крупнейший крах фондового рынка в истории. Боюсь, что время краха наступило сейчас и продлится все лето. К сожалению, миллионы людей, особенно мое поколение бумеров, будут стерты с лица земли, когда рухнут рынки акций и облигаций", — написал Кийосаки. По его мнению, хорошая новость заключается в том, что миллионы активных людей могут стать чрезвычайно богатыми — этим летом, когда рынки акций, облигаций и недвижимости рухнут, миллиарды направят в золото, серебро и биткоин. Кийосаки уверен, что самая выгодная инвестиция сегодня — это серебро: в 2025 году серебро может подорожать в 3 раза, сейчас оно на 60% ниже рекордных значений. Что происходит и готовиться ли к кризису на мировых рынках, ожидая падения курса доллара и кризиса?
Прогнозы финансового краха: имеют ли они основания
Эксперты, с которыми пообщался Фокус, по большей части скептически относятся к озвученным Робертом Кийосаки прогнозам относительно краха фондовых бирж.
"Время от времени на рынке возникают люди, которые делают громкие прогнозы, не для предупреждения рынка, а ради самих прогнозов, чтобы напомнить о себе, некий персональный маркетинг. В Украине те же прогнозисты есть, которые прогнозируют доллар по 100. Конечно, доллар будет по 100 грн, и их прогноз оправдается, но неизвестно, когда", — отмечает Виталий Шапран, экономист, экс-член Совета НБУ.
По мнению финансового аналитика Ивана Угляницы, вряд ли мнение Кийосаки является авторитетным в этой сфере, ведь он "больше продавец пиара и околобизнесовой или мотивационной беллетристики". Более того, эксперт отметил, что учитывая правило Мерфи, если мейнстрим говорит о какой-то истории в один голос, то это часто указывает на то, что ситуация может двигаться вообще в противоположную сторону.
И все же, говоря о ситуации в финансовом мире, эксперты соглашаются, что вызовов сейчас слишком много перед экономиками стран, в том числе и перед экономикой США.
"Считаю, что американская экономика держалась, как и многие другие экономики в мире эти годы, на государственных вливаниях, очень высоких дефицитах бюджета, что в том числе ухудшает ситуацию с долгом. Одновременно также эти годы, несмотря на рост доходов, прибыли в отдельных крупных компаниях, индустрия, малый и средний бизнес, другие сектора существенно страдали, стагнировали, там происходил и происходит рост дефолтов, сокращений. Если говорить о фондовом рынке, о его особенностях эти десятилетия, годы с пандемии или последние годы — это засилье пассивного инвестирования, гэмблинга со стороны не только розничных инвесторов, но также институциональных, роста в частности на снижении стоимости денег, на субсидированных ставках, на обещаниях центробанков, это все заложило за эти десятилетия такие рефлексы участников рынка. Я относительно давно ожидаю какой-то большой кризис, но трудно сказать, когда он может быть", — говорит Иван Угляница.
По мнению Виталия Шапрана, на глобальном рынке ситуация — довольно сложная, глобальная инфляция еще не преодолена, целая серия событий является этому причиной: пандемия, война в Украине и всплеск оборонных расходов, а сейчас и повод торговой войны.
"Рост тарифов раскручивает инфляцию, а это заставляет центральные банки поддерживать ставки на высоком уровне, что охлаждает не только экономику, но и рынки акций. Впрочем это не предпосылка для большого кризиса, а скорее — для коррекции фондового рынка. Время от времени инвесторы делают переоценку ценностей. Фондовый рынок похож на ребенка, в 80-90-х годах его любимой игрушкой были компьютерные компании, в 2000-х Интернет-компании, позже социальные сети, а сейчас компании со специализацией на ИИ. В момент смены этой моды на рынке часто происходят кризисы, потому что инвесторы под влиянием моды переоценивают акции определенного сектора и надувается фондовый пузырь. Такой пузырь есть сейчас на рынке США, вопрос лишь времени, когда он взорвется, и игроки найдут себе новую модную отрасль для инвестирования. Не думаю что это может произойти прямо в этом году, но такой вариант при наличии стечения обстоятельств может быть", — пояснил Виталий Шапран.Важно
Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отмечает: индексы крупных фондовых бирж уже восстановились после весеннего падения — Nasdaq почти достиг восстановился до своих исторических максимумов, S&P также находится вблизи этих максимумов, как и Dow Jones. "На самом деле фондовые рынки очень неплохо восстановились после завала. Кийосаки имеет собственное видение ситуации, и мы можем только гадать, что именно он закладывает в свои прогнозы. Но рынки и компании чувствуют влияние политики Трампа, ограничений и тарифов, и, возможно, общее влияние мы как раз почувствуем в летние месяцы", — говорит эксперт.
Падение доллара: продолжится ли ослабление курса главной валюты мира
В своих прогнозах Роберт Кийосаки в частности указывает и на падение курса доллара. По мнению Виталия Шапрана, США выгоден слабый доллар, поскольку это стимулирует их экспорт и не слишком сильно отражается на инфляции. "Но слабым сделать доллар не так просто. Заявления Трампа имеют по большей части психологическое давление. Поэтому время от времени доллар укрепляется, к тому же процентные ставки по доллару США лучше имеющихся в ЕС и Японии, поэтому и бороться с инфляцией высокими ставками ФРС, и одновременно иметь слабый доллар — противоположные направления желаний различных ветвей власти США", — отмечает Виталий Шапран.
Иван Угляница пояснил: трудно прогнозировать курс доллара, сейчас его колебания — это больше эффект риторики (Дональда Трампа, — Фокус), действий, абсурда действующей администрации США, хотя, уже все равно речь идет о большей диверсификации от доллара, уменьшение его роли в резервах стран. "Все больше инвесторов, центробанков начали диверсифицировать свои резервы. Сокращать инвестиции в американские активы. Поскольку это была двойная пробоина — и с точки зрения снижения стоимости американских активов (акции, облигации, другие классы), и из-за снижения стоимости доллара относительно многих валют, даже развивающихся стран", — говорит Иван Угляница.
Заявления Трампа имеют в основном психологическое давление. Поэтому время от времени доллар укрепляется
По мнению Андрея Шевчишина, снижение курса доллара — это попытка США простимулировать собственную экономику, собственный экспорт, стать более конкурентоспособной страной на мировых рынках. Но, говорит эксперт, падение курса доллара также является отражением настроений инвесторов — оттока капитала, когда США больше не считают стабильной и надежной гаванью для сохранения капитала.
Золото, серебро, биткоин: куда нести деньги инвесторам на фоне высокой неопределенности
На фоне проблем в экономиках мира, в том числе и торможения развития экономики США, эксперты соглашаются с Кийосаки о внимании к безопасным активам, в которые будут перетекать деньги инвесторов. В частности, среди таких активов — золото, серебро и биткоин. "Эти активы считаются защитными, плюс биткоин в последнее время считается таким цифровым золотом и тоже защитным. Хотя его волатильность и рискованность остается достаточно высокой, а колебания очень опасными", — рассуждает Андрей Шевчишин. Он отмечает: если мы берем за основу вот эту панику, что на фондовом рынке будет крах и будет крах доллара, именно эти активы, возможно, будут интересными для инвесторов. Но если краха, говорит эксперт, дальнейшего падения не будет на рынках, то движение этих активов в сторону подорожания также будет не таким уж и значительным.
По мнению же Виталия Шапрана, рынок драгоценных металлов живет сейчас только за счет желания администрации Трампа внести изменения на рынок казначейских обязательств. "Инвесторы перестали считать тихой гаванью рынок казначейских облигаций США, и часть средств ушла на рынок золота, серебра, платины. Как только ситуация вокруг рынка КО стабилизируется, спрос на золото упадет. Впрочем, я напомню, что лучшая стратегия в этих условиях — это диверсификация вкладов", — говорит Виталий Шапран. Эксперт также добавил: острый кризис в экономике США — маловероятен. Вопрос сейчас в том, насколько глубоко правительство США готово зайти в своей перестройке отношений с остальной частью мира.