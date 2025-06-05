Американский бизнесмен, писатель и инвестор Роберт Кийосаки предупредил о крахе фондового рынка и назвал оптимальные решения для инвесторов, чтобы спасти деньги. Фокус вместе с экспертами разобрался, что угрожает экономикам мира и стоит ли инвестировать сейчас в золото, серебро и биткоин.

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Недавно известный американский бизнесмен и инвестор Роберт Кийосаки написал в сети Х о новом крахе фондового рынка. "Не говорите, что я никого не предупреждал. Приближается крупнейший крах фондового рынка в истории. Боюсь, что время краха наступило сейчас и продлится все лето. К сожалению, миллионы людей, особенно мое поколение бумеров, будут стерты с лица земли, когда рухнут рынки акций и облигаций", — написал Кийосаки. По его мнению, хорошая новость заключается в том, что миллионы активных людей могут стать чрезвычайно богатыми — этим летом, когда рынки акций, облигаций и недвижимости рухнут, миллиарды направят в золото, серебро и биткоин. Кийосаки уверен, что самая выгодная инвестиция сегодня — это серебро: в 2025 году серебро может подорожать в 3 раза, сейчас оно на 60% ниже рекордных значений. Что происходит и готовиться ли к кризису на мировых рынках, ожидая падения курса доллара и кризиса?

Прогнозы финансового краха: имеют ли они основания

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, по большей части скептически относятся к озвученным Робертом Кийосаки прогнозам относительно краха фондовых бирж.

"Время от времени на рынке возникают люди, которые делают громкие прогнозы, не для предупреждения рынка, а ради самих прогнозов, чтобы напомнить о себе, некий персональный маркетинг. В Украине те же прогнозисты есть, которые прогнозируют доллар по 100. Конечно, доллар будет по 100 грн, и их прогноз оправдается, но неизвестно, когда", — отмечает Виталий Шапран, экономист, экс-член Совета НБУ.

По мнению финансового аналитика Ивана Угляницы, вряд ли мнение Кийосаки является авторитетным в этой сфере, ведь он "больше продавец пиара и околобизнесовой или мотивационной беллетристики". Более того, эксперт отметил, что учитывая правило Мерфи, если мейнстрим говорит о какой-то истории в один голос, то это часто указывает на то, что ситуация может двигаться вообще в противоположную сторону.

Колебания на рынках происходят под влиянием риторики Дональда Трампа, говорят специалисты Фото: Getty Images

И все же, говоря о ситуации в финансовом мире, эксперты соглашаются, что вызовов сейчас слишком много перед экономиками стран, в том числе и перед экономикой США.

"Считаю, что американская экономика держалась, как и многие другие экономики в мире эти годы, на государственных вливаниях, очень высоких дефицитах бюджета, что в том числе ухудшает ситуацию с долгом. Одновременно также эти годы, несмотря на рост доходов, прибыли в отдельных крупных компаниях, индустрия, малый и средний бизнес, другие сектора существенно страдали, стагнировали, там происходил и происходит рост дефолтов, сокращений. Если говорить о фондовом рынке, о его особенностях эти десятилетия, годы с пандемии или последние годы — это засилье пассивного инвестирования, гэмблинга со стороны не только розничных инвесторов, но также институциональных, роста в частности на снижении стоимости денег, на субсидированных ставках, на обещаниях центробанков, это все заложило за эти десятилетия такие рефлексы участников рынка. Я относительно давно ожидаю какой-то большой кризис, но трудно сказать, когда он может быть", — говорит Иван Угляница.

По мнению Виталия Шапрана, на глобальном рынке ситуация — довольно сложная, глобальная инфляция еще не преодолена, целая серия событий является этому причиной: пандемия, война в Украине и всплеск оборонных расходов, а сейчас и повод торговой войны.

Роберт Кийосаки уверен, что произойдет крах фондового рынка, а потому стоит вкладывать в серебро Фото: therealkiyosaki/Twitter

"Рост тарифов раскручивает инфляцию, а это заставляет центральные банки поддерживать ставки на высоком уровне, что охлаждает не только экономику, но и рынки акций. Впрочем это не предпосылка для большого кризиса, а скорее — для коррекции фондового рынка. Время от времени инвесторы делают переоценку ценностей. Фондовый рынок похож на ребенка, в 80-90-х годах его любимой игрушкой были компьютерные компании, в 2000-х Интернет-компании, позже социальные сети, а сейчас компании со специализацией на ИИ. В момент смены этой моды на рынке часто происходят кризисы, потому что инвесторы под влиянием моды переоценивают акции определенного сектора и надувается фондовый пузырь. Такой пузырь есть сейчас на рынке США, вопрос лишь времени, когда он взорвется, и игроки найдут себе новую модную отрасль для инвестирования. Не думаю что это может произойти прямо в этом году, но такой вариант при наличии стечения обстоятельств может быть", — пояснил Виталий Шапран.

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Доллар теряет, евро набирает обороты. Что с валютой в апреле и как может измениться курс гривны

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отмечает: индексы крупных фондовых бирж уже восстановились после весеннего падения — Nasdaq почти достиг восстановился до своих исторических максимумов, S&P также находится вблизи этих максимумов, как и Dow Jones. "На самом деле фондовые рынки очень неплохо восстановились после завала. Кийосаки имеет собственное видение ситуации, и мы можем только гадать, что именно он закладывает в свои прогнозы. Но рынки и компании чувствуют влияние политики Трампа, ограничений и тарифов, и, возможно, общее влияние мы как раз почувствуем в летние месяцы", — говорит эксперт.

Падение доллара: продолжится ли ослабление курса главной валюты мира

В своих прогнозах Роберт Кийосаки в частности указывает и на падение курса доллара. По мнению Виталия Шапрана, США выгоден слабый доллар, поскольку это стимулирует их экспорт и не слишком сильно отражается на инфляции. "Но слабым сделать доллар не так просто. Заявления Трампа имеют по большей части психологическое давление. Поэтому время от времени доллар укрепляется, к тому же процентные ставки по доллару США лучше имеющихся в ЕС и Японии, поэтому и бороться с инфляцией высокими ставками ФРС, и одновременно иметь слабый доллар — противоположные направления желаний различных ветвей власти США", — отмечает Виталий Шапран.

Политика США в отношении тарифов спровоцировала панику в финансовом мире, а доллар начал терять свои сильные позиции относительно других валют Фото: Facebook / НБУ

Иван Угляница пояснил: трудно прогнозировать курс доллара, сейчас его колебания — это больше эффект риторики (Дональда Трампа, — Фокус), действий, абсурда действующей администрации США, хотя, уже все равно речь идет о большей диверсификации от доллара, уменьшение его роли в резервах стран. "Все больше инвесторов, центробанков начали диверсифицировать свои резервы. Сокращать инвестиции в американские активы. Поскольку это была двойная пробоина — и с точки зрения снижения стоимости американских активов (акции, облигации, другие классы), и из-за снижения стоимости доллара относительно многих валют, даже развивающихся стран", — говорит Иван Угляница.

Заявления Трампа имеют в основном психологическое давление. Поэтому время от времени доллар укрепляется

По мнению Андрея Шевчишина, снижение курса доллара — это попытка США простимулировать собственную экономику, собственный экспорт, стать более конкурентоспособной страной на мировых рынках. Но, говорит эксперт, падение курса доллара также является отражением настроений инвесторов — оттока капитала, когда США больше не считают стабильной и надежной гаванью для сохранения капитала.

Золото, серебро, биткоин: куда нести деньги инвесторам на фоне высокой неопределенности

На фоне проблем в экономиках мира, в том числе и торможения развития экономики США, эксперты соглашаются с Кийосаки о внимании к безопасным активам, в которые будут перетекать деньги инвесторов. В частности, среди таких активов — золото, серебро и биткоин. "Эти активы считаются защитными, плюс биткоин в последнее время считается таким цифровым золотом и тоже защитным. Хотя его волатильность и рискованность остается достаточно высокой, а колебания очень опасными", — рассуждает Андрей Шевчишин. Он отмечает: если мы берем за основу вот эту панику, что на фондовом рынке будет крах и будет крах доллара, именно эти активы, возможно, будут интересными для инвесторов. Но если краха, говорит эксперт, дальнейшего падения не будет на рынках, то движение этих активов в сторону подорожания также будет не таким уж и значительным.

Во времена большой неопределенности инвесторы переводят капитал в защитные активы, среди которых и золото Фото: interestingengineering.com

По мнению же Виталия Шапрана, рынок драгоценных металлов живет сейчас только за счет желания администрации Трампа внести изменения на рынок казначейских обязательств. "Инвесторы перестали считать тихой гаванью рынок казначейских облигаций США, и часть средств ушла на рынок золота, серебра, платины. Как только ситуация вокруг рынка КО стабилизируется, спрос на золото упадет. Впрочем, я напомню, что лучшая стратегия в этих условиях — это диверсификация вкладов", — говорит Виталий Шапран. Эксперт также добавил: острый кризис в экономике США — маловероятен. Вопрос сейчас в том, насколько глубоко правительство США готово зайти в своей перестройке отношений с остальной частью мира.