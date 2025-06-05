Американський бізнесмен, письменник та інвестор Роберт Кійосакі попередив про крах фондового ринку і назвав оптимальні рішення для інвесторів, аби врятувати гроші. Фокус разом з експертами розібрався, що загрожує економікам Світу та чи варто інвестувати зараз у золото, срібло та біткоїн.

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Нещодавно відомий американський бізнесмен та інвестор Роберт Кійосакі написав у мережі Х про новий крах фондового ринку. «Не кажіть, що я нікого не попереджав. Наближається найбільший крах фондового ринку в історії. Боюся, що час краху настав зараз і триватиме все літо. На жаль, мільйони людей, особливо моє покоління бумерів, будуть стерті з лиця землі, коли рухнуть ринки акцій та облігацій», — написав Кійосакі. На його думку, хороша новина полягає в тому, що мільйони активних людей можуть стати надзвичайно багатими — цього літа, коли ринки акцій, облігацій і нерухомості зваляться, мільярди спрямують у золото, срібло та біткоїн. Кійосакі впевнений, що найвигідніша інвестиція сьогодні – це срібло: у 2025 році срібло може подорожчати в 3 рази, зараз воно на 60% нижче за рекордні значення. Що відбувається та чи готуватися до кризи на світових ринках, очікуючи на падіння курсу долара та кризу?

Прогнози фінансового краху: чи мають вони підстави

Експерти, з якими поспілкувався Фокус, здебільшого скептично ставляться до озвучених Робертом Кійосакі прогнозів стосовно краху фондових бірж.

«Час від часу на ринку виникають люди які роблять гучні прогнози, не для попередження ринку, а за ради самих прогнозів, щоб нагадати про себе, такий собі персональний маркетинг. В Україні те ж таки прогнозисти є, які прогнозують долар по 100. Звісно, долар буде по 100 грн, і їх прогноз виправдається, але невідомо, коли», - зазначає Віталій Шапран, економіст, ексчлен Ради НБУ.

На думку фінансового аналітика Івана Угляниці, навряд чи думка Кійосакі є авторитетним в цій сфері, адже він «більше продавець піару та навколобізнесової або мотиваційної белетристики». Більше того, експерт зауважив, що з огляду на правило Мерфі, якщо мейнстрім каже про якусь історію в один голос, то це часто вказує на те, що ситуація може рухатись взагалі в протилежний в бік.

Коливання на ринках відбуваються під впливом риторики Дональда Трампа, кажуть фахівці Фото: Getty Images

І все ж таки, говорячи про ситуацію у фінансовому світі, експерти погоджуються, що викликів наразі надто багато перед економіками країн, зокрема і перед економікою США.

«Вважаю, що американська економіка трималась, як і багато інших економік в світі ці роки, на державних вливаннях, дуже високих дефіцитах бюджету, що в тому числі погіршує ситуацію із боргом. Одночасно також ці роки попри ріст доходів, прибутків в окремих великих компаніях, індустрія, малий та середній бізнес, інші сектори суттєво потерпали, стагнували, там відбувався і відбувається ріст дефолтів, скорочень. Якщо говорити про фондовий ринок, про його особливості ці десятиліття, роки з пандемії або останні роки – це засилля пасивного інвестування, гемблінгу з боку не тільки роздрібних інвесторів, але також інституційних, росту зокрема на зниженні вартості грошей, на субсидійованих ставках, на обіцянках центробанків, це все заклало за ці десятиліття такі рефлекси учасників ринку. Я відносно давно очікую якусь велику кризу, але важко сказати, коли вона може бути", — каже Іван Угляниця.

На думку Віталія Шапрана, на глобальному ринку ситуація — доволі складна, глобальна інфляція ще не подолана, ціла серія подій є цьому причиною: пандемія, війна в Україні та сплеск оборонних витрат, а зараз і привід торгової війни.

Роберт Кійосакі впевнений, що вібудеться крах фондового ринку, а тому варто вкладати в срібло Фото: therealkiyosaki/Twitter

«Зростання тарифів розкручує інфляцію, а це заставляє центральні банки підтримувати ставки на високому рівні, що охолоджує не тільки економіку, але і ринки акцій. Втім це не передумова для великої кризи, а скоріш - для корекції фондового ринку. Час від часу інвестори роблять переоцінку цінностей. Фондовий ринок схожий на дитину, в 80-90-их роках його улюбленою іграшкою були комп’ютерні компанії, в 2000-их Інтернет-компанії, пізніше соціальні мережі, а зараз компанії з спеціалізацією на ШІ. В момент зміни цієї моди на ринку часто відбуваються кризи, через те що інвестори під впливом моди переоцінюють акції певного сектору і надувається фондова бульбашка. Така бульбашка є зараз на ринку США, питання лише часу, коли вона вибухне, і гравці знайдть собі нову модну галузь для інвестування. Не думаю що це може статись прямо цього року, але такий варіант за наявності збігу обставин може бути», — пояснив Віталій Шапран.

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Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин зауважує: індекси великих фондових бірж вже відновилися після весняного падіння — Nasdaq майже досяг відновився до своїх історичних максимумів, S&P також знаходиться поблизу цих максимумів, як і Dow Jones. «Насправді фондові ринки дуже непогано відновились після завалу. Кійосакі має власне бачення ситуації, і ми можемо лише гадати, що саме він закладає в свої прогнози. Але ринки та компанії відчувають вплив політики Трампа, обмежень і тарифів, і, можливо, загальний вплив ми якраз відчуємо в літні місяці», — каже експерт.

Падіння долару: чи триватиме послаблення курсу головної валюти світу

У своїх прогнозах Роберт Кійосакі зокрема вказує і на падіння курсу долара. На думку Віталія Шапрана, США вигідний слабий долар, оскільки це стимулює їх експорт і не надто сильно відображається на інфляції. «Але слабким зробити долар не так просто. Заяви Трампа мають здебільшого психологічний тиск. Тому час від часу долар укріплюється, до того ж процентні ставки по долару США кращі за наявні в ЄС та Японії, тому і боротись з інфляцією високими ставками ФРС, і одночасно мати слабкий долар — протилежні напрямки бажань різних гілок влади США», — зазначає Віталій Шапран.

Політика США щодо тарифів спровокувала паніку у фінансовому світі, а долар почав втрачати свої сильні позиції відносно інших валют Фото: Facebook / НБУ

Іван Угляниця пояснив: важко прогнозувати курс долара, зараз його коливання — це більше ефект риторики (Дональда Трампа, - Фокус), дій, абсурду діючої адміністрації США, хоча, вже все рівно йдеться про більшу диверсифікацію від долара, зменшення його ролі в резервах країн. «Все більше інвесторів, центробанків почали диверсифікувати свої резерви. Скорочувати інвестиції в американські активи. Оскільки це була подвійна пробоїна – і з точки зору зниження вартості американських активів (акції, облігації, інші класи), і через зниження вартості долара відносно багатьох валют, навіть країн, що розвиваються», — каже Іван Угляниця.

Заяви Трампа мають здебільшого психологічний тиск. Тому час від часу долар укріплюється

На думку Андрія Шевчишина, зниження курсу долара - це намагання США простимулювати власну економіку, власний експорт, стати більш конкурентоздатною країною на світових ринках. Але, каже експерт, падіння курсу долара також є відображенням настроїв інвесторів – відтоку капіталу, коли США більше не вважають стабільною та надійною гаванню для збереження капіталу.

Золото, срібло, біткоїн: куди нести гроші інвесторам на тлі високої невизначеності

На тлі проблем в економіках світу, зокрема і гальмування розвитку економіки США, експерти погоджуються з Кійосакі про уваги до безпечних активів, в які будуть перетікати гроші інвесторів. Зокрема, серед таких активів – золото, срібло та біткоїн. «Ці активи вважаються захисними, плюс біткоін останнім часом вважається таким цифровим золотом і теж захисним. Хоча його волатильність та ризикованість залишається досить високою, а коливання дуже небезпечними», — розмірковує Андрій Шевчишин. Він зазначає: якщо ми беремо за основу ось цю паніку, що на фондовому ринку буде крах і буде крах долару, саме ці активи, можливо, будуть цікавими для інвесторів. Але якщо краху, каже експерт, подальшого падіння не буде на ринках, то рух цих активів в бік подорожчання також буде не таким вже й значним.

У часи великої невизначеності інвестори переводять капітал в захисні активи, серед яких і золото Фото: interestingengineering.com

На думку ж Віталія Шапрана, ринок дорогоцінних металів живе зараз тільки за рахунок бажання адміністрації Трампа внести зміни на ринок казначейських зобов’язань. «Інвестори перестали вважати тихою гаванню ринок казначейських облігацій США, і частина коштів пішла на ринок золота, срібла, платини. Як тільки ситуація навколо ринку КЗ стабілізується, попит на золото впаде. Втім, я нагадаю, що найкраща стратегія в цих умовах – це диверсифікація вкладів», — каже Віталій Шапран. Експерт також додав: гостра криза в економіці США — малоймовірна. Питання зараз в тому, наскільки глибоко уряд США готовий зайти у своїй перебудові відносин з іншою частиною світу.