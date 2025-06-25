Евро или доллар: в какую валюту лучше инвестировать украинцам в 2025 году

Евро выглядит более перспективным для инвестиций, чем доллар. Это связано с глобальными вызовами для американской валюты, включая политические риски, которые создает Дональд Трамп. Хотя точные прогнозы по валютному курсу дать сложно, эксперты считают, что именно евро имеет более высокий потенциал роста. В то же время доллар до сих пор остается актуальным для сохранения стоимости.

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По словам финансового аналитика Сергея Фурсы, из-за геополитической нестабильности все больше украинцев задумываются над тем, где выгоднее покупать валюту — в банках или обменниках — и в какой валюте лучше хранить сбережения, пишет OBOZ.UA.

"У меня нет однозначного ответа, где лучше покупать доллары — в банках или в обменниках. Многие свидетельствуют, что в обменниках сейчас более низкий курс. Если вы видите лучший курс — идите туда, где он выгоднее, это логично", — отметил Фурса.

Он объясняет, что оба варианта имеют свои особенности. Банки обычно обеспечивают большую надежность и юридическую защиту, однако их курс не всегда привлекателен. Зато в обменниках можно найти более выгодные условия, хотя существуют риски, связанные с наличным оборотом вне официального рынка.

Фурса также отмечает, что оценить точную динамику курса доллара непросто:

"Курс доллара трудно прогнозировать, особенно сидя в Киеве. Но если сейчас выбирать между евро и долларом — евро выглядит интереснее. Несмотря на недавний рост, он продолжает укрепляться из-за рисков, которые создает президент США Дональд Трамп для мировой экономики".

По его словам, из-за политической нестабильности в США инвесторы по всему миру пересматривают свою валютную стратегию — и сокращают объемы вложений в доллар. Это уже повлияло на соотношение евро к доллару и, скорее всего, будет влиять в дальнейшем.

"Американские банки прогнозируют, что курс доллар-евро может достигать 1,2 или даже 1,25. Но спрогнозировать точно невозможно — все зависит от глобальных факторов, в частности, политики ФРС США", — добавил Фурса.

Для украинцев, которые рассматривают варианты сохранения или приумножения средств, эксперт рекомендует обратить внимание именно на евро:

"Сейчас евро выглядит перспективнее. Если уж инвестировать — то лучше в валюту, которая имеет больший потенциал роста. И сегодня это евро", — сказал он.

Финансист подчеркивает, что окончательное решение должно зависеть от индивидуальной финансовой цели.

Какой курс доллара в банках

По состоянию на 25 июня 2025 года банки определили курс доллара в пределах 41,5/42,05 грн (покупка/продажа), что на 8-10 копеек меньше, чем 24 июня.

Вот как выглядят курсы в банках 25 июня:

ПриватБанк — 41,3 / 41,9 грн;

Райффайзен Банк — 41,59 / 41,83 грн;

ПУМБ — 41,6 / 42,2 грн;

Сенс Банк — 41,5 / 41,95 грн;

Универсал Банк — 41 / 42 грн;

Укрсиббанк — 41,45 / 42,05 грн;

ТАСкомбанк — 41,5 / 42,05 грн;

абанк — 41,3 / 42,1 грн;

Прокредит Банк — 41,46 / 42,06 грн.

Напомним, 20 июня курс евро в Украине поставил исторический рекорд: валюта поднялась до уровня 48,20 гривен. На межбанке курс евро также повысился.

Фокус также писал, что в начале апреля 2025 года евро показал рекордный рост относительно доллара. Инвесторы тогда активно избавлялись от американской валюты.