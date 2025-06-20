Курс евро в Украине поставил рекорд: показатель все ближе к 50 гривнам (графики)

Курс евро в Украине поставил исторический рекорд: валюта поднялась до уровня 48,20 гривен. На межбанке курс евро также повысился.

Related video

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс евро и доллара к гривне. Обновленные курсы валют представлены на сайте госрегулятора.

Официальный курс евро составит 48,20 гривен, прошлый раз максимум был 13 июня на уровне 48,08 гривен. Доллар установлен на уровне 41,83 гривен (+0,1481 грн).

Курс евро к гривне приближается к 50

Больше курс доллара к гривне был только 30 января, тогда его значение превысило 41,92 гривны.

Курс доллара на межбанке стал больше и находится в пределах 41,94-41,97 гривен за 1 доллар. Евро также подорожало до 48,31-48,33 гривен. Курс евро в обменниках Киева находится на таком же уровне.

Напомним, доллар с начала апреля теряет позиции. Экономисты уверены, что в этом виновата таможенная политика Дональда Трампа.

В начале апреля 2025 года евро показал рекордный рост по отношению к доллару. Инвесторы тогда активно избавлялись от американской валюты.