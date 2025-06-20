Курс євро в Україні поставив рекорд: показник усе ближче до 50 гривень (графіки)

Курс євро в Україні поставив історичний рекорд: валюта піднялася до рівня 48,20 гривень. На міжбанку курс євро також підвищився.

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Національний банк України (НБУ) підвищив курс євро і долара до гривні. Оновлені курси валют представлені на сайті держрегулятора.

Офіційний курс євро становитиме 48,20 гривень, минулого разу максимум був 13 червня на рівні 48,08 гривень. Долар встановлено на рівні 41,83 гривень (+0,1481 грн).

Курс євро до гривні наближається до 50

Більшим курс долара до гривні був тільки 30 січня, тоді його значення перевищило 41,92 гривні.

Курс долара на міжбанку став більшим і перебуває в межах 41,94–41,97 гривень за 1 долар. Євро також подорожчало до 48,31–48,33 гривень. Курс євро в обмінниках Києва перебуває на такому ж рівні.

Нагадаємо, долар з початку квітня втрачає позиції. Економісти впевнені, що в цьому винна митна політика Дональда Трампа.

На початку квітня 2025 року євро показав рекордне зростання щодо долара. Інвестори тоді активно позбувалися американської валюти.