Євро чи долар: у яку валюту краще інвестувати українцям у 2025 році

Євро виглядає перспективнішим для інвестицій, ніж долар. Це пов’язано з глобальними викликами для американської валюти, включно з політичними ризиками, які створює Дональд Трамп. Хоча точні прогнози щодо валютного курсу дати складно, експерти вважають, що саме євро має вищий потенціал зростання. Водночас долар досі залишається актуальним для збереження вартості.

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За словами фінансового аналітика Сергія Фурси, через геополітичну нестабільність все більше українців замислюються над тим, де вигідніше купувати валюту — в банках чи обмінниках — і в якій валюті краще зберігати заощадження, пише OBOZ.UA.

"Я не маю однозначної відповіді, де краще купувати долари – в банках чи в обмінниках. Багато хто свідчить, що в обмінниках зараз нижчий курс. Якщо ви бачите кращий курс – ідіть туди, де він вигідніший, це логічно", — зауважив Фурса.

Він пояснює, що обидва варіанти мають свої особливості. Банки зазвичай забезпечують більшу надійність і юридичний захист, однак їхній курс не завжди привабливий. Натомість в обмінниках можна знайти вигідніші умови, хоча існують ризики, пов’язані з готівковим обігом поза офіційним ринком.

Фурса також зазначає, що оцінити точну динаміку курсу долара непросто:

"Курс долара важко прогнозувати, особливо сидячи в Києві. Але якщо зараз обирати між євро та доларом – євро виглядає цікавіше. Незважаючи на нещодавнє зростання, він продовжує зміцнюватися через ризики, які створює президент США Дональд Трамп для світової економіки".

За його словами, через політичну нестабільність у США інвестори по всьому світу переглядають свою валютну стратегію — і скорочують обсяги вкладень у долар. Це вже вплинуло на співвідношення євро до долара і, найімовірніше, впливатиме надалі.

"Американські банки прогнозують, що курс долар-євро може сягати 1,2 або навіть 1,25. Але спрогнозувати точно неможливо – все залежить від глобальних чинників, зокрема, політики ФРС США", – додав Фурса.

Для українців, які розглядають варіанти збереження або примноження коштів, експерт рекомендує звернути увагу саме на євро:

"Зараз євро виглядає перспективніше. Якщо вже інвестувати – то краще у валюту, яка має більший потенціал росту. І сьогодні це євро", – сказав він.

Фінансист підкреслює, що остаточне рішення має залежати від індивідуальної фінансової цілі.

Який курс долара в банках

Станом на 25 червня 2025 року банки визначили курс долара в межах 41,5/42,05 грн (купівля/продаж), що на 8-10 копійок менше, ніж 24 червня.

Ось як виглядають курси у банках 25 червня:

ПриватБанк – 41,3 / 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,59 / 41,83 грн;

ПУМБ – 41,6 / 42,2 грн;

Сенс Банк – 41,5 / 41,95 грн;

Універсал Банк – 41 / 42 грн;

Укрсиббанк – 41,45 / 42,05 грн;

ТАСкомбанк – 41,5 / 42,05 грн;

абанк – 41,3 / 42,1 грн;

Прокредит Банк – 41,46 / 42,06 грн.

Нагадаємо, 20 червня курс євро в Україні поставив історичний рекорд: валюта піднялася до рівня 48,20 гривень. На міжбанку курс євро також підвищився.

Фокус також писав, що на початку квітня 2025 року євро показав рекордне зростання щодо долара. Інвестори тоді активно позбувалися американської валюти.