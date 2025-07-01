Отсрочка от мобилизации: правительство планирует новые ограничения для студентов старше 25 лет
Профильный подкомитет Комитета Верховной Рады по вопросам образования рассмотрел законопроект Кабмина, который сделает невозможным использование образования как способа избежать мобилизации.
Речь идет о законопроекте 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования. Законопроектом предлагается установить ограничения: лица, обучающиеся в системе профессионального или профессионального предвысшего образования и которым более 25 лет, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации. После рассмотрения и обсуждения народные депутаты решили определиться по этому законопроекту во время рассмотрения на заседании Комитета.
Этот законопроект:
- сделает невозможным использование образования, как способа от выполнения конституционного долга по защите Отечества, и усилит правопорядок в учебных заведениях;
- педагогические работники с научными степенями получают право отсрочки от призыва по мобилизации;
- уменьшит количество нарушений законодательства о мобилизации;
- позволит избежать использования бюджетных средств на удовлетворение судебных исков соискателей образования в непоследовательном порядке и тому подобное.
Законопроект разработан согласно резолюции премьер-министра по результатам рассмотрения письма СБУ к премьер-министру.
Как отмечает Кабмин, статьей 53 Конституции каждому гарантировано право на образование. В то же время в связи с началом полномасштабной вооруженной агрессии определена возможность временного ограничения конституционных прав и свобод (в том числе и права на образование).
Статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" за соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися по дневной или дуальной формам получения образования, а также за научно-педагогическими работниками высших учебных заведений с научными степенями сохраняется отсрочка от призыва.
Но правительство указывает, что эта норма "опосредованного избежания призыва" использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и поступили в 2022 — 2024 годах в учебные заведения для получения уровня образования, который является равным, а в некоторых случаях даже ниже ранее полученного образовательного уровня.
"Указанная тенденция требует реагирования и законодательного урегулирования по определению возраста соискателей профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, который будет давать право на отсрочку при мобилизации", — сказано в законопроекте.
Законопроект 13193 комментировал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.
"У нас есть очень интересный феномен, когда человек в возрасте 35-40 лет, который когда-то получал диплом еще до появления единого электронного реестра, заявляет, что потерял документ. После этого он без экзаменов поступает в профессионально-техническое заведение — потому что там не нужно сдавать НМТ — и таким образом получает право на отсрочку", — объяснял Винницкий.
Он заявил, что изменения в законопроекте будут касаться именно совершеннолетних мужчин, которые уже имеют предыдущее образование, но пытаются "использовать систему профтеха для избежания призыва".
Фокус писал о том, кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации, а какие категории могут быть мобилизованы.
А с нового учебного года в образовательных учреждениях Украины введут обязательную базовую военную подготовку для студентов. Во время практических учений на полигонах молодежь будут учить оказывать домедицинскую помощь, стрелять из огнестрельного оружия, ориентироваться на местности и вести себя в условиях боевых действий.