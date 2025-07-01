Отсрочка от мобилизации: правительство планирует новые ограничения для студентов старше 25 лет

Профильный подкомитет Комитета Верховной Рады по вопросам образования рассмотрел законопроект Кабмина, который сделает невозможным использование образования как способа избежать мобилизации.

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Речь идет о законопроекте 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования. Законопроектом предлагается установить ограничения: лица, обучающиеся в системе профессионального или профессионального предвысшего образования и которым более 25 лет, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации. После рассмотрения и обсуждения народные депутаты решили определиться по этому законопроекту во время рассмотрения на заседании Комитета.

Этот законопроект:

сделает невозможным использование образования, как способа от выполнения конституционного долга по защите Отечества, и усилит правопорядок в учебных заведениях;

педагогические работники с научными степенями получают право отсрочки от призыва по мобилизации;

уменьшит количество нарушений законодательства о мобилизации;

позволит избежать использования бюджетных средств на удовлетворение судебных исков соискателей образования в непоследовательном порядке и тому подобное.

Законопроект разработан согласно резолюции премьер-министра по результатам рассмотрения письма СБУ к премьер-министру.

Как отмечает Кабмин, статьей 53 Конституции каждому гарантировано право на образование. В то же время в связи с началом полномасштабной вооруженной агрессии определена возможность временного ограничения конституционных прав и свобод (в том числе и права на образование).

Статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" за соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися по дневной или дуальной формам получения образования, а также за научно-педагогическими работниками высших учебных заведений с научными степенями сохраняется отсрочка от призыва.

Но правительство указывает, что эта норма "опосредованного избежания призыва" использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и поступили в 2022 — 2024 годах в учебные заведения для получения уровня образования, который является равным, а в некоторых случаях даже ниже ранее полученного образовательного уровня.

"Указанная тенденция требует реагирования и законодательного урегулирования по определению возраста соискателей профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, который будет давать право на отсрочку при мобилизации", — сказано в законопроекте.

Законопроект 13193 комментировал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

"У нас есть очень интересный феномен, когда человек в возрасте 35-40 лет, который когда-то получал диплом еще до появления единого электронного реестра, заявляет, что потерял документ. После этого он без экзаменов поступает в профессионально-техническое заведение — потому что там не нужно сдавать НМТ — и таким образом получает право на отсрочку", — объяснял Винницкий.

Он заявил, что изменения в законопроекте будут касаться именно совершеннолетних мужчин, которые уже имеют предыдущее образование, но пытаются "использовать систему профтеха для избежания призыва".

Фокус писал о том, кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации, а какие категории могут быть мобилизованы.

А с нового учебного года в образовательных учреждениях Украины введут обязательную базовую военную подготовку для студентов. Во время практических учений на полигонах молодежь будут учить оказывать домедицинскую помощь, стрелять из огнестрельного оружия, ориентироваться на местности и вести себя в условиях боевых действий.