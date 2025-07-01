Відстрочка від мобілізації: уряд планує нові обмеження для студентів старше 25 років

Профільний підкомітет Комітету Верховної Ради з питань освіти розглянув законопроект Кабміну, який унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації.

Related video

Йдеться про законопроєкт 13193 про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Законопроєктом пропонується встановити обмеження: особи, які навчаються у системі професійної або фахової передвищої освіти і яким більше ніж 25 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації. Після розгляду та обговорення народні депутати вирішили визначитися щодо цього законопроєкту під час розгляду на засіданні Комітету.

Цей законопроєкт:

унеможливить використання освіти, як способу від виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, і посилить правопорядок у закладах освіти;

педагогічні працівники з науковими ступенями отримують право відстрочки від призову по мобілізації;

зменшить кількість порушень законодавства про мобілізацію;

дозволить уникнути використання бюджетних коштів на задоволення судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку тощо.

Законопроєкт розроблено згідно з резолюцією прем’єр-міністра за результатами розгляду листа СБУ до прем’єр-міністра.

Як зазначає Кабмін, статтею 53 Конституції кожному гарантовано право на освіту. Водночас у зв’язку з початком повномасштабної збройної агресії визначено можливість тимчасового обмеження конституційних прав і свобод (зокрема і права на освіту).

Статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" за здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, а також за науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти з науковими ступенями зберігається відстрочка від призову.

Але уряд вказує, що ця норма "опосередкованого уникнення призову" використана значною кількістю військовозобов’язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, і вступили у 2022 – 2024 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в деяких випадках є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень.

"Зазначена тенденція потребує реагування і законодавчого урегулювання щодо визначення віку здобувачів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, який надаватиме право на відстрочку під час мобілізації", — сказано в законопроєкті.

Законопроєкт 13193 коментував заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

"У нас є дуже цікавий феномен, коли особа у віці 35-40 років, яка колись отримувала диплом ще до появи єдиного електронного реєстру, заявляє, що загубила документ. Після цього вона без іспитів вступає до професійно-технічного закладу — бо там не потрібно складати НМТ — і таким чином отримує право на відстрочку", — пояснював Винницький.

Він заявив, що зміни у законопроєкті стосуватимуться саме повнолітніх чоловіків, які вже мають попередню освіту, але намагаються "використати систему профтеху для уникнення призову".

Фокус писав про те, хто із студентів має право на відстрочку від мобілізації, а які категорії можуть бути мобілізовані.

А з нового навчального року в освітніх закладах України запровадять обов'язкову базову військову підготовку для студентів. Під час практичних навчань на полігонах молодь учитимуть надавати домедичну допомогу, стріляти з вогнепальної зброї, орієнтуватися на місцевості та поводитися в умовах бойових дій.